Иван Шишков разпореди проверка във ВиК Варна заради „Баба Алино“

М инистърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи пред журналисти, че предстои проверка във ВиК Варна във връзка със случая с незаконното селище в местността "Баба Алино" край града.

Той допълни, че ако се наложи, ще бъде направена и проверка във "Български ВиК холдинг". Шишков напомни, че в момента текат проверки в Община Варна.

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В отговор на въпрос дали очаква да има още подобни случаи, министър Шишков посочи, че огромна, по думите, част от общините нямат общи устройствени планове, визирайки някои планински и морски курорти, като изтъкна, че тези планове са закона, по който трябва да се развива територията.

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Във връзка със събарянето на незаконни строежи в селището министърът отново повтори, че по закон това е задача на общината и на кмета, допълвайки, че в момента там ще се събарят огради, защото горска територия няма право да бъде заградена.

Министър Шишков участва в четвъртия ден на Green Transition Forum 6.0 в Sofia Event Center, посветен на политиката на сближаване, регионите на ЕС, устойчивите градове, устойчивостта на водите, синята икономика и иновациите в селското стопанство. Организатори на форума са Dir.bg в сътрудничество с Българо-гръцката търговско-промишлена камара. БТА е сред медийните партньори на форума.