Нашествие на огромни скакалци у нас, опасни ли са

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С нимки и видеоклипове на огромни скакалци заляха социалните мрежи през последните седмици. Хора от различни части на страната сигнализират за необичайно големи насекоми, които се появяват по улици, паркове и дворове, особено през нощта.

Най-много сигнали идват от областите Пазарджик, Пловдив, Благоевград, София и Сливен.

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Жители на Пазарджик разказват, че насекомите достигат между 6 и 10 сантиметра дължина и могат да бъдат забелязани не само извън населените места, но и в градска среда.

Някои граждани споделят, че са получили информация от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), че видът не представлява опасност за земеделските посеви.

Не са марокански скакалци

Пред NOVA старши инспекторът в отдел „Растителна защита“ към Областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик Таня Цветкова обясни, че насекомите не са марокански скакалци, както се предполага в част от публикациите в интернет.

По думите ѝ става въпрос за вида южен корабокрушенец – едър представител на семейството на дървесните скакалци.

Специалистът подчерта, че този вид не е опасен за хората и домашните животни, не е отровен, не пренася заболявания и не напада хора.

Освен това не представлява заплаха и за земеделските култури, тъй като се храни предимно с по-дребни насекоми.

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Защо са толкова много

Според експерта масовата поява на насекомите се дължи на комбинация от няколко фактора – климатичните промени, промените в градската среда и светлинното замърсяване.

Подобно на нощните пеперуди, южният корабокрушенец се привлича от уличното осветление, което обяснява защо най-често може да бъде видян вечер и през нощта.

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Кога ще изчезнат

По думите на Таня Цветкова най-голямата активност на вида е в периода от средата на юли до началото на август.

След това популацията рязко намалява и могат да бъдат наблюдавани само единични екземпляри.

Експертите успокояват, че въпреки внушителните си размери, насекомите не представляват опасност и няма основание за притеснение при среща с тях.