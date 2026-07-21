България

Нашествие на огромни скакалци у нас, опасни ли са

Сигнали за едрите насекоми идват от няколко области, но според специалистите те не представляват заплаха за хората и земеделските култури

Василена Василева Василена Василева

21 юли 2026, 12:10
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С нимки и видеоклипове на огромни скакалци заляха социалните мрежи през последните седмици. Хора от различни части на страната сигнализират за необичайно големи насекоми, които се появяват по улици, паркове и дворове, особено през нощта.

Най-много сигнали идват от областите Пазарджик, Пловдив, Благоевград, София и Сливен.

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Жители на Пазарджик разказват, че насекомите достигат между 6 и 10 сантиметра дължина и могат да бъдат забелязани не само извън населените места, но и в градска среда.

Някои граждани споделят, че са получили информация от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), че видът не представлява опасност за земеделските посеви.

  • Не са марокански скакалци

Пред NOVA старши инспекторът в отдел „Растителна защита“ към Областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик Таня Цветкова обясни, че насекомите не са марокански скакалци, както се предполага в част от публикациите в интернет.

По думите ѝ става въпрос за вида южен корабокрушенец – едър представител на семейството на дървесните скакалци.

Специалистът подчерта, че този вид не е опасен за хората и домашните животни, не е отровен, не пренася заболявания и не напада хора.

Освен това не представлява заплаха и за земеделските култури, тъй като се храни предимно с по-дребни насекоми.

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  • Защо са толкова много

Според експерта масовата поява на насекомите се дължи на комбинация от няколко фактора – климатичните промени, промените в градската среда и светлинното замърсяване.

Подобно на нощните пеперуди, южният корабокрушенец се привлича от уличното осветление, което обяснява защо най-често може да бъде видян вечер и през нощта.

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  • Кога ще изчезнат

По думите на Таня Цветкова най-голямата активност на вида е в периода от средата на юли до началото на август.

След това популацията рязко намалява и могат да бъдат наблюдавани само единични екземпляри.

Експертите успокояват, че въпреки внушителните си размери, насекомите не представляват опасност и няма основание за притеснение при среща с тях.

Редактор: Василена Василева
Източник: nova.bg    
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Нашествие на огромни скакалци в много райони на страната

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