Борба за оцеляване в деветата седмица на „Великият понеделник“

С пасението на последните динозаври на планетата среща железничарски бунт за оцеляване в деветата седмица на „Великият понеделник”. В оспорвана надпревара за вниманието на зрителите влизат „Джурасик свят: Рухналото кралство” и „Железопътни тигри”. Филмът, получил повече гласове на сайта на кампанията - https://greatmonday.bg, ще бъде излъчен в понеделник, 27 юли от 21:00 ч. по KINO NOVA.

Спящ вулкан се пробужда над Исла Нублар и заплашва да отнеме живота на последните динозаври в първото предложение за седмицата - „Джурасик свят: Рухналото кралство". Три години след краха на увеселителния парк с праисторически видове някогашният му управител Клеър Диъринг (Брайс Далас Хауърд) е приела за своя мисия спасяването на животните. Загрижен млад милионер ще й осигури нужното финансиране, за да отведе животните в защитен резерват. Клеър ще привлече на своя страна учителя и ловец Оуен Грейди (Крис Прат). На острова двамата тръгват по следите на Блу – последния оцелял велоцираптор, но откриват, че зад операцията стоят интереси, чиято крайна цел е различна от тяхната. Има ли изход от трудната ситуация?

Джурасик свят: Рухналото кралство

Втората лента, която ще се бори за вота на киноманите, е „Железопътни тигри” - история за група железничари от малка провинциална гара, които се вдигат срещу нашествениците в окупиран Китай през Втората световна война. Начело с героя на Джеки Чан те устройват нападения над преминаващите японски влакове, за да се въоръжат и да осигурят храна за гладуващото население. Задачата да взривят строго охраняван мост – ключова връзка за вражеската армия, ще ги изправи пред почти непосилно изпитание. Докъде се простира волята им за по-добро бъдеще?

Железопътни тигри

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник". На 27 юли, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в деветата седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от участвалите в гласуването ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, с които всяка филмова сцена ще оживява в кристално чист звук.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA.

Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.