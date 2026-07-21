Жесток побой в Монтана: 29-годишен счупи ръка и крак на бившата си съпруга

29-годишен мъж е задържан за причиняване на средна телесна повреда на бившата си съпруга при условията на домашно насилие, съобщиха от Районната прокуратура в Монтана.

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Случаят е от вечерта на 18 юли 2026 г., когато на улица пред имот в Монтана на жената са били нанесени сериозни травми. По данни на разследващите тя е получила счупвания на ръка и крак.

В хода на досъдебното производство са събрани доказателства, че извършител на нападението е бившият съпруг на пострадалата – М.С., на 29 години.

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Мъжът е привлечен като обвиняем за причиняване на средна телесна повреда в условията на домашно насилие и е задържан с прокурорско постановление за срок до 72 часа.

Предстои Районната прокуратура в Монтана да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Разследването по случая продължава.