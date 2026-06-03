Бойко Рашков: Няма съмнение, че става дума за незаконно строителство в "Баба Алино"

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Н яма съмнение, че по казуса с незаконния град край Варна става дума за незаконно строителство в местността „Баба Алино“. Това заяви депутатът от „Продължаваме промяната“ (ПП) Бойко Рашков.

По думите му вече е започнало разследване, което е свързано с документни престъпления.

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„Най-накрая започна разследване на този случай, и то за документни престъпления, извършени при условията на продължавано престъпление по чл. 26 от Наказателния кодекс (НК) - за съставянето и използването на неистински документи, които са били представяни пред съответните служби“, каза Рашков.

Според него е извършено документно престъпление, свързано със съставянето и използването на неистински документи, които впоследствие са били използвани пред компетентните институции.

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На въпрос дали има информация къде се намира Енеров, Рашков заяви, че разполага с данни за напускането му на страната.

„Имам информация, че е преминал през северен граничен пункт към съседна Румъния. От вчера разполагам и с информация, че се намира в Турция“, посочи той.