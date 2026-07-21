Двамата служители на НАП, обвинени в подкуп: Прокуратурата иска постоянен арест

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Двама служители на Националната агенция за приходите (НАП) бяха задържани по обвинение за получаване на подкуп от собственик на магазин в Черноморец. По разпореждане на Окръжната прокуратура в Бургас те са задържани за срок до 72 часа, като предстои държавното обвинение да поиска от съда налагането на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Арестуваха двама служители на НАП за подкуп в Черноморец

По данни на прокуратурата единият от обвиняемите е служител на НАП – Бургас, а другият е бил командирован от Пловдив. Според разследващите двамата са получили подкуп в размер на 300 евро, за да не изпълнят свои служебни задължения при извършвана проверка.

Пред NOVA прокурор Христо Колев от Окръжната прокуратура в Бургас обясни, че двамата инспектори са били от различни дирекции. По думите му това е част от въведените антикорупционни мерки, при които проверките се извършват от смесени екипи.

Парите са били иззети при акцията на разследващите, като банкнотите са били в купюри по 100 евро.

Отстранени са от работа

След задържането двамата служители са отстранени от работа. За престъплението, в което са обвинени, законът предвижда наказание до шест години лишаване от свобода, както и глоба.

Прокурор Колев уточни, че в хода на разследването е възможно да бъдат повдигнати и по-тежки обвинения в зависимост от събраните доказателства и изисканите документи.

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Разследването продължава

По случая се извършват допълнителни процесуално-следствени действия за изясняване на всички обстоятелства около предполагаемото искане и получаване на подкупа. Разследващите проверяват дали става дума за единичен случай или за практика, както и дали има други лица, свързани със случая.

Борбата с корупцията сред държавните служители е сред приоритетите на прокуратурата и разследващите органи, като през последните години проверки и специализирани операции се провеждат и в приходната администрация.