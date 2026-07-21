България

Скандал във Варна: Терен за детска площадка е предвиден за жилищно строителство

Прокуратурата и МРРБ са сезирани след сигнали за спорна замяна на общински имот

21 юли 2026, 09:16
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  • Жители на варненския кв. „Чайка“ сигнализират, че терен, предвиден за детска площадка, е превърнат в парцел за жилищно строителство, като твърдят, че това е станало след спорни заменки на общински имоти.
  • По техни данни са изсечени близо 20 многогодишни дървета, а за случая вече са сезирани прокуратурата и Министерството на регионалното развитие, като се подготвя и граждански протест.
  • Кметът Благомир Коцев е обещал промяна на подробния устройствен план, но жителите настояват за окончателно решение, тъй като то зависи и от Общинския съвет.

Бунт на над 500 семейства в Пловдив срещу строеж между детски площадки

Имот, определен за детска площадка, става терен за строеж на многофамилна жилищна сграда. За това сигнализират жители на варненския квартал “Чайка”. По думите им Община Варна е извършила незаконни заменки на държавни имоти. Изсечени са близо 20 дървета. За случая са уведомени прокуратурата и Министерството на регионалното развитие. Готви се и граждански протест. 

Преди около 10 дни жителите на квартала откриват, че зелена площ и път са заградени. Липсват табели с инвестиционните намерения за терена. “Оказва се, че за пореден път Общината се опитва да прокара градоустройствени планове, които са в разрез с всички законови уредби”, посочи жител на квартала в ефира на NOVA. Той обясни, че целият терен, от 1972 г., е детска площадка и път към нея, като не е ясно как тази земя от общинска е станала частна. Единствено има документ за замяна, допълни той.

След сигнали: Прокуратурата разследва отсичането на дървета край строеж във Варна

По думите на друг жител председателят на Общинския съвет “си затваря очите”, а действията на Общинската администрация са “незаконни”

Варна: Граждани блокираха заседание на Общинския съвет

Кметът на Варна Благомир Коцев е обещал да внесе в Общинския съвет изменение на градоустройствения план на кв. "Чайка", но това не удовлетоврява хората, тъй това решението зависи и от Общинския съвет.

Местните хора казват също така, че изсечените дървета са многогодишни.

Източник: NOVA    
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