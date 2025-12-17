"Има такъв народ" пред президента Радев: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране

Заради "гърмящи" тръби: Авария превърна блок в сауна, а детска градина може да остане на студено

"Силно се надявам да не е вярно" – реакция на родителите след скандала в 138-о училище в София

П редставители на „Има такъв народ“ (ИТН) пристигнаха на „Дондуков" 2 за консултации с президента Румен Радев преди връчването на мандатите за съставяне на правителство. От името на формацията при държавния глава са председателят на парламентарната група Тошко Йорданов, както и народните представители Станислав Балабанов, Драгомир Петров, Павела Митова и Александър Вълчев.

Днес в НС ще се гласува надявам се на две четения само удължителния бюджет. ПП-ДБ, използвайки протеста на хората, взеха да бягат от отговорност, защото държавата влизайки с удължителен бюджет е естествено да има проблеми. Сега в зала тази точка най-вероятно вече е отхвърлена за приемане на стария бюджет и ще се гласува удължителният бюджет, заяви Тошко Йорданов от ИТН по време на консултациите.

За нова конфигурация, не е нужно човек да прави необосновани изказвания. В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране, каза Йорданов. За ИК забавно е, че всички се сещат за кодекса, когато наближи времето за избори. Още с влизането в този парламент, едно от нещата, които вкарахме, беше промяна на ИК. Той е минал на първо четене и нещата, които сме предложили, това са разумните предложения, които могат да бъдат приети. Нека всички партии да подкрепят законопроекта, който е внесен и има огромен консенсус, коментира Йорданов.

Председателят на ПГ на ИТН предупреди, че преход от лев към евро без правителство и без бюджет има своите рискове.

И може би последствия, каквито и да са те, те ще са за тези, които поискаха оставката, добави Йорданов.

В заключение той даде заявка, че ИТН биха подкрепили всеки полезен закон в настоящия отиващ си парламент.

Управлението в оставка е длъжно по Конституция да осигури непрекъсваемост и стабилност до встъпване в длъжност на служебен кабинет, заяви Румен Радев в началото на консултацията.

Напълно осъзнавам факта, че в момента българският парламент е много по-интересно място от консултациите, така че истински оценявам факта, че вие сте тук. В една сложна позиция, тъй като вие сте управление в оставка и като такова сте длъжни по Конституция да осигурите непрекъсваемост и стабилност на управлението до встъпване в изпълнение на своите задължения на служебно правителство, ако стигнем дотам, и в същото време мислите и работите за вашата следващата политическа позиция, каза Румен Радев.

Държавният глава попита представителите на ИТН имат ли желание за преформатиране на управлението в рамките на 51-вото Народно събрание или отиваме на предсрочни парламентарни избори, за Изборния кодекс, ще приемат ли 100 % машинно гласуване с контролно броене на разписките, както и трябва ли да има приет бюджет или удължителен закон.

Мислите ли, че има други критично важно закони, които това Народно събрание трябва да приеме, и дали ще успее, защото виждаме, че атмосферата на работа рязко се влошава, попита още държавният глава.

По-рано днес Радев разговаря с представители на „БСП-Обединена левица“.

Как се стигна дотук

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

На първите консултации в понеделник представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в създаването на нов кабинет в този парламент и призова президентът да насрочи възможно по-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект. Освен това направи заявка за внасяне на удължителен бюджет.

„ДПС – Ново начало“: „Да“ на машинното гласуване, но не с тези машини

След това на "Дондуков" 2 се явиха и ПП-ДБ. Те заявиха, че правителство в този парламент е невъзможно, а най-важните задачи сега са внасяне на удължителен закон за бюджета, въвеждане на 100% машинен вот и снемане на охраната на НСО от депутатите.

Преди „ДПС - Ново начало“ от „Възраждане“ проведоха консултации на „Дондуков 2“. Основните им искания са за предсрочни избори, преправяне на бюджета и провеждане на КСНС. Освен това провеждане на референдум за запазване на българския лев, както и отсрочка от влизане в еврозоната с 1 година, а преходният период да е 6, а не 1 месец.

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава "ала-бала с президента"

Според процедурата президентът Румен Радев ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат ще бъде предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.