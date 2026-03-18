Президентът Йотова: Очаквам по-цялостен пакет компенсации за високите цени на горивата

"Никой не пожелава войната да продължи, но трябва да сме готови за всякакви варианти, заяви държавният глава

18 март 2026, 13:57
Убийството, което разтърси Хасково: Младежът, пренесъл тялото на Магдалена в бидон, отива на съд
Министърът на електронното управление призова гражданите да гласуват с машини
МС обяви критериите за отпускане на помощи за горива
Парламентът реши: Два пъти годишно ще получават добавки най-нуждаещите се
Брутална агресия в Русе: Нападнаха с юмруци шофьор на автобус
Ивайло Мирчев: Няма напрежение в ПП-ДБ, коалицията търси подкрепа
Екшън в хижа "Камен дел": Мъж стреля, заплашва с нож и меч, после се барикадира
Костадинов посочи „големия враг“ на „Възраждане“ на изборите

П резидентът Илияна Йотова заяви, че очаква по-цялостен пакет компенсации за високите цени на горивата.

"Това е само първата стъпка, очаквам един по-цялостен пакет, ако войната продължи", каза пред журналисти държавният глава по повод решенията за компенсации на служебния кабинет.

МС обяви критериите за отпускане на помощи за горива

Йотова участва във форума на тема „Приоритет: Здраве – от обществени нагласи към политически решения“, организиран от Българския лекарски съюз (БЛС).

"Никой не пожелава това (войната да продължи - бел.ав.), но трябва да сме готови за всякакви варианти", добави държавният глава.

Президентът изрази надежда, че всички актуални теми, засягащи българските граждани, ще бъдат част от предизборната кампания. И допълни, че се очакват и предложенията и програмите на политическите формации.

"Кампанията очевидно няма да бъде изградена на базата на конфликти, а на сблъсък на предложения и идеи", каза Йотова, цитирана от NOVA.

Президентът коментира и оценката на българските граждани за здравеопазването, предоставена чрез проучване на "Тренд". Тя посочи, че въпросната оценка е между 3 и 4, което отразява състоянието в сектора.

По време на дискусията, организирана от БЛС,  „Приоритет: Здраве – от обществени нагласи към политически решения“, Йотова каза още, че здравеопазването е тема, която трябва да обединява българите и да бъде национална амбиция. 

"Много има какво да бъде направено за статута на лекаря – заплащане, достъп до модерни технологии, възможности за кариерно развитие", посочи още Йотова.

"Ако тези условия са налице, няма как да не се справим с нарастващия дефицит на кадрите. Нерешени с години въпроси днес водят до първото място на България в Европа с 35% доплащане на медицинските услуги от страна на пациента", каза още президентът.

По думите ѝ това е тема, по която трябва да се вземат спешни да се вземат мерки.

"Профилактиката често пъти е формализъм, а когато тя липсва, най-прекият път са спешните отделения на болниците. Липса или лош достъп до здравеопазване има в малките населени места, липсват и аптеки в някои от тях", посочи още Илияна Йотова.

 

 

Източник: БТА, Николай Трифонов, NOVA    
горива цени война иран компенсации йотова
ЕС се опасява от паническо купуване на газ заради ниските резерви

Страни членки предупреждават за масова спекулация, докато блокът се готви за масови покупки на газ преди зимата.

Любовта, която побеждава страха

Теди и Виктор – семейство Николаеви – разказват своята история в подкаста NOVA LAB Баланс

Семейството на убитото край Околчица момче: По тялото му няма следи от сексуално посегателство

Близките заявиха, че вярват на разследващите органи

Израел се похвали с убийството на още един ирански лидер

Борисов заминава за Брюксел за официалната церемония по повод 50-годишнината от създаването на ЕНП

МЕЧ регистрира листите си с кандидати за народни представители

„Най-лошият сценарий": Ядрените опасения в Близкия изток тревожат СЗО

СЗО актуализира подготовката на персонала си за реакция при ядрен инцидент, включително чрез предоставяне на насоки на властите относно рисковете за общественото здраве и мерките, които хората трябва да предприемат, за да се защитят

"ДПС - Ново начало" регистрира листите си с кандидати за народни представители

В продължение на 20 години Владо Танески е журналист в малкия град Кичево, в Северна Македония, отразявайки теми като местни новини и общински дела. Но след това, през 2005 г., той попада на голяма история. Жена е изчезнала – местна чистачка

Не пропускайте кулинарното риалити в петък от 20:00 ч. по NOVA

БАБХ свиква Кризисен щаб заради шап в Гърция

Властите започват строг контрол на вноса на животни

НАТО разполага още една система „Пейтриът" в Южна Турция

Тя ще бъде в района на Адана, където се намира авиобазата „Инджирлик“

След като трогна милиони с привързаността си към плюшена играчка, изоставеното бебе макак от японския зоопарк „Ичиока“ най-после откри утеха в прегръдките на истински спътник

Скръбна вест: Отиде си проф. Желязко Стоянов - човекът, който модернизира Университетската библиотека

"Престъпление като услуга": Най-новият руски шпионин може да е някой, когото познавате

Нидерландски контрашпионин предупреждава, че чужди служби вербуват обикновени европейци за шпионаж и саботаж

