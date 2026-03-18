Свят

Безпрецедентна епидемия от менингит в Англия

Ситуацията еволюира бързо и може да се появят още случаи

18 март 2026, 16:51
Безпрецедентна епидемия от менингит в Англия
Д вадесет души са болни от менингит в Югоизточна Англия, предаде "Франс прес". Правителството на Обединеното кралство обяви, че става дума за безпрецедентна епидемията, която вече е отнела живота на двама души.

"Това, което ни тревожи в епидемичното огнище на Кентърбъри, са скоростта и мащабът на разпространение на болестта", заяви днес британският министър на здравеопазването Уес Стрийтинг по Би Би Си.

"Ситуацията еволюира бързо и може да се появят още случаи", предупредиха британските здравни власти.

Засега всички засегнали са "млади пълнолетни" хора. Повечето случаи са свързани с нощен клуб, посещаван от студенти в Кентърбъри от 5 до 7 март, по думите на здравния министър.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
Менингит Кентърбъри
<p>Макрон критикува съюзите с &quot;опасни&quot; политически сили</p>

Еманюел Макрон критикува съюзите с "опасни" политически сили

Свят Преди 31 минути

​Френският президент осъди социалисти и консерватори, които се обединяват с по-радикални партии на местно ниво

<p>Това е най-новият китайски самолетоносач</p>

Китайски самолетоносач "Фуджян" и ескадрата му - слухове за позиция край Тайван

България Преди 45 минути

Спътникови снимки показват кораба на пристанище, опровергавайки слухове, че е изпратен край Тайван

Ужас, педофил се гаврил с деца на 4 и 7 г. в Благоевград

Ужас, педофил се гаврил с деца на 4 и 7 г. в Благоевград

България Преди 2 часа

Той е осъден на 5 години затвор

Приеха удължителния закон за бюджета

Приеха удължителния закон за бюджета

България Преди 2 часа

Законът предвижда действието на т. нар. удължителен бюджет да продължи до приемането на редовен

Кой е Джо Кент – мъжът, подал оставка като началник на отдела за борба с тероризма в администрацията на Тръмп

Кой е Джо Кент – мъжът, подал оставка като началник на отдела за борба с тероризма в администрацията на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Той е най-високопоставеният служител, напуснал администрацията заради решението на президента Доналд Тръмп да започне война с Иран

Рецептата за 100 години живот на Дик Ван Дайк: Забравете гнева, ако искате да оцелеете

Рецептата за 100 години живот на Дик Ван Дайк: Забравете гнева, ако искате да оцелеете

Любопитно Преди 2 часа

Легендарният актьор Дик Ван Дайк отпразнува своя 100-тен рожден ден. Звездата от „Мери Попинз" и „Чити Чити Бенг Бенг" отдава забележителното си дълголетие на една проста житейска философия: позитивна нагласа и пълно отказване от гнева

Ключово газово съоръжение в Иран гори, ударено от САЩ и Израел

Ключово газово съоръжение в Иран гори, ударено от САЩ и Израел

Свят Преди 2 часа

На място са изпратени противопожарни екипи

Тайният код в косите на Кейт: Какво послание скри принцесата в сложната си прическа?

Тайният код в косите на Кейт: Какво послание скри принцесата в сложната си прическа?

Любопитно Преди 2 часа

Принцесата очарова със стилно зелено палто на Alexander McQueen и сложна прическа с плитки, в която експертите видяха поклон към Ирландия. Визията е намигване на първия ѝ парад от 2012 г., доказвайки умението ѝ да преплита традиция и съвременен шик

Иран с твърда позиция: Няма да има отстъпление по ядрената програма

Иран с твърда позиция: Няма да има отстъпление по ядрената програма

Свят Преди 3 часа

Абас Арагчи смята, че след като войната свърши, страните от Персийския залив трябва да разработят нов протокол за Ормузкия проток

Премиерни заглавия и филми на велики режисьори завладяват KINO NOVA тази пролет

Премиерни заглавия и филми на велики режисьори завладяват KINO NOVA тази пролет

Любопитно Преди 3 часа

Киноманите ще се насладят на ексклузивна селекция от хитови ленти

ЕС се опасява от паническо купуване на газ заради ниските резерви

ЕС се опасява от паническо купуване на газ заради ниските резерви

Свят Преди 3 часа

Страни членки предупреждават за масова спекулация, докато блокът се готви за масови покупки на газ преди зимата.

Шест зодии са на ръба на чудото: Сред тях ли сте

Шест зодии са на ръба на чудото: Сред тях ли сте

Любопитно Преди 3 часа

Прогнозата за седмицата до 22 март предполага, че няколко зодиакални знака ги очаква нещо специално. Вселената подготвя неочаквани възможности в кариерата, любовта, финансите и важните житейски решения

Президентът Йотова: Очаквам по-цялостен пакет компенсации за високите цени на горивата

Президентът Йотова: Очаквам по-цялостен пакет компенсации за високите цени на горивата

България Преди 3 часа

"Никой не пожелава войната да продължи, но трябва да сме готови за всякакви варианти, заяви държавният глава

Риана и A$AP Rocky с първа публична поява след стрелбата в дома им

Риана и A$AP Rocky с първа публична поява след стрелбата в дома им

Любопитно Преди 3 часа

Световноизвестната певица Риана и партньорът ѝ A$AP Rocky бяха забелязани заедно в Ню Йорк за първи път след ужасяващото нападение над резиденцията им в Калифорния миналата седмица. Двойката се появи под засилена охрана, докато властите разкриват нови смразяващи подробности за стрелбата

Любовта, която побеждава страха

Любовта, която побеждава страха

Любопитно Преди 3 часа

Теди и Виктор – семейство Николаеви – разказват своята история в подкаста NOVA LAB Баланс

Гюров на ключова среща в Брюксел: ЕС обсъжда ескалацията в Близкия изток

Гюров на ключова среща в Брюксел: ЕС обсъжда ескалацията в Близкия изток

Свят Преди 4 часа

В рамките на заседанието ще бъде разгледана и темата за стратегическата конкурентоспособност на ЕС

