„Кълна се в Корана, не съм ви враг“ – ирански командир към Мосад

Високопоставен ирански полицейски командир е молил еврейската държава „моля ви, елате да ни помогнете“ да свали Ислямската република, според съдържанието на изтекъл телефонен разговор

18 март 2026, 15:18
Източник: iStock/GettyImages

В исокопоставен ирански полицейски командир наскоро е казал на агент от прочутата израелска разузнавателна служба Мосад: „Кълна се в Корана, че не съм ви враг“ и е молил еврейската държава „моля ви, елате да ни помогнете“ да свали Ислямската република, според съдържанието на изтекъл телефонен разговор.

Разговорът, за който съобщи The Wall Street Journal в сряда, е един от няколко, осъществени от израелското разузнаване, при които са отправяни заплахи към ирански служители по сигурността и техните семейства по име, ако не застанат настрана в случай на народно въстание за сваляне на режима на аятоласите.

„Знаем всичко за вас. Вие сте в нашия черен списък и разполагаме с цялата информация за вас“, казал агентът на Мосад на полицейския командир на фарси. „Обаждам се, за да ви предупредя предварително, че трябва да застанете на страната на народа си. И ако не го направите, съдбата ви ще бъде като тази на вашия лидер (аятолах Али Хаменей). Чувате ли ме?“.

„Братко, кълна се в Корана, не съм ви враг“, отвърнал командирът. „Аз вече съм мъртъв човек. Просто, моля ви, елате да ни помогнете“.

САЩ и Израел се стремят да създадат условия иранският народ да свали теократичния режим, като систематично нанасят удари по военната му инфраструктура и съответно ликвидират висши политически лидери, от 28 февруари насам.

Според изданието Израел твърди, че е използвал 10 000 боеприпаса по различни цели, включително над 2200, свързани с прословутия Корпус на гвардейците на ислямската революция (IRGC), паравоенните сили „Басидж“ и други вътрешни сили за сигурност. Смята се, че хиляди иранци са убити или ранени, макар точен брой да не е оповестен.

Изданието се позовава на израелски списъци с цели и доклади за нанесени щети, за да представи най-пълната картина досега за напредъка на операциите „Епична ярост“ и „Ревящ лъв“ – американските и израелските кодови имена за войната срещу Иран.

Според информацията САЩ са се фокусирали основно върху военната и индустриалната база на Иран, докато Израел е насочил ударите си към представители на режима – от самия Хаменей до местни полицейски управления.

До края на първата седмица от войната, на 6 март, израелските удари са убили стотици ирански военни и служители по сигурността, които са се били събрали в спортни комплекси – включително вече разрушената зала „Азади“ в Техеран с капацитет 12 000 души – предназначени да служат като резервни бази при унищожаване на основните им щабове.

Мащабът на тези атаки е накарал някои сили за сигурност да започнат да спят в колите си или в джамии, съобщава изданието.

През последните дни Израел е променил въздушната си стратегия към прецизни атаки с дронове, насочени към контролно-пропускателни пунктове на „Басидж“ и други позиции в Техеран и други градове в Иран – водени от сигнали от цивилни граждани.

На 13 май профилът на Мосад в X на фарси публикува кратко съобщение към иранците: „Избягвайте събиранията на Басидж. Всички те, както по улиците, така и в домовете им, са потенциални цели“.

Три дни по-късно профилът заяви: „Вашата последна битка ще започне скоро. Ние сме с вас – в небето, на земята и в сърцата си“.

Източник: The New York Post    
По темата

ЦИК тегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината

ЦИК тегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината

"Как се стреляш два пъти с различни оръжия?": Майката на Николай Златков с нови разкрития

„В момента се гаврят с моето име и моя престиж“: Иво Аръков пред Vesti.bg за скандала с хилядите евро от НФК

„В момента се гаврят с моето име и моя престиж“: Иво Аръков пред Vesti.bg за скандала с хилядите евро от НФК

„Кълна се в Корана, не съм ви враг“ – ирански командир към Мосад

„Кълна се в Корана, не съм ви враг“ – ирански командир към Мосад

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Колко струва върховният премиум от Mercedes-Benz

Колко струва върховният премиум от Mercedes-Benz

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 1 ден
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 1 ден
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 1 ден
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 2 дни
Китаец опита да изнесе нелегално 2000 живи мравки от Кения, арестуваха го

Свят Преди 20 минути

Властите в Кения разкриха мащабна схема за нелегален износ на живи насекоми, предназначени за черния пазар в Азия и Европа. Над 2000 мравки-царици са били открити в багажа на пътник, подготвен за полет към Китай

Откриха череп и кости край хотел в Халкидики

Откриха череп и кости край хотел в Халкидики

Свят Преди 23 минути

По първоначална информация останките се намирали на мястото от години

Кой е Джо Кент – мъжът, подал оставка като началник на отдела за борба с тероризма в администрацията на Тръмп

Кой е Джо Кент – мъжът, подал оставка като началник на отдела за борба с тероризма в администрацията на Тръмп

Свят Преди 1 час

Той е най-високопоставеният служител, напуснал администрацията заради решението на президента Доналд Тръмп да започне война с Иран

Рецептата за 100 години живот на Дик Ван Дайк: Забравете гнева, ако искате да оцелеете

Рецептата за 100 години живот на Дик Ван Дайк: Забравете гнева, ако искате да оцелеете

Любопитно Преди 1 час

Легендарният актьор Дик Ван Дайк отпразнува своя 100-тен рожден ден. Звездата от „Мери Попинз“ и „Чити Чити Бенг Бенг“ отдава забележителното си дълголетие на една проста житейска философия: позитивна нагласа и пълно отказване от гнева

Тайният код в косите на Кейт: Какво послание скри принцесата в сложната си прическа?

Тайният код в косите на Кейт: Какво послание скри принцесата в сложната си прическа?

Любопитно Преди 1 час

Принцесата очарова със стилно зелено палто на Alexander McQueen и сложна прическа с плитки, в която експертите видяха поклон към Ирландия. Визията е намигване на първия ѝ парад от 2012 г., доказвайки умението ѝ да преплита традиция и съвременен шик

Иран с твърда позиция: Няма да има отстъпление по ядрената програма

Иран с твърда позиция: Няма да има отстъпление по ядрената програма

Свят Преди 1 час

Абас Арагчи смята, че след като войната свърши, страните от Персийския залив трябва да разработят нов протокол за Ормузкия проток

Премиерни заглавия и филми на велики режисьори завладяват KINO NOVA тази пролет

Премиерни заглавия и филми на велики режисьори завладяват KINO NOVA тази пролет

Любопитно Преди 1 час

Киноманите ще се насладят на ексклузивна селекция от хитови ленти

ЕС се опасява от паническо купуване на газ заради ниските резерви

ЕС се опасява от паническо купуване на газ заради ниските резерви

Свят Преди 2 часа

Страни членки предупреждават за масова спекулация, докато блокът се готви за масови покупки на газ преди зимата.

Шест зодии са на ръба на чудото: Сред тях ли сте

Шест зодии са на ръба на чудото: Сред тях ли сте

Любопитно Преди 2 часа

Прогнозата за седмицата до 22 март предполага, че няколко зодиакални знака ги очаква нещо специално. Вселената подготвя неочаквани възможности в кариерата, любовта, финансите и важните житейски решения

Президентът Йотова: Очаквам по-цялостен пакет компенсации за високите цени на горивата

Президентът Йотова: Очаквам по-цялостен пакет компенсации за високите цени на горивата

България Преди 2 часа

"Никой не пожелава войната да продължи, но трябва да сме готови за всякакви варианти, заяви държавният глава

Риана и A$AP Rocky с първа публична поява след стрелбата в дома им

Риана и A$AP Rocky с първа публична поява след стрелбата в дома им

Любопитно Преди 2 часа

Световноизвестната певица Риана и партньорът ѝ A$AP Rocky бяха забелязани заедно в Ню Йорк за първи път след ужасяващото нападение над резиденцията им в Калифорния миналата седмица. Двойката се появи под засилена охрана, докато властите разкриват нови смразяващи подробности за стрелбата

Любовта, която побеждава страха

Любовта, която побеждава страха

Любопитно Преди 2 часа

Теди и Виктор – семейство Николаеви – разказват своята история в подкаста NOVA LAB Баланс

Гюров на ключова среща в Брюксел: ЕС обсъжда ескалацията в Близкия изток

Гюров на ключова среща в Брюксел: ЕС обсъжда ескалацията в Близкия изток

Свят Преди 2 часа

В рамките на заседанието ще бъде разгледана и темата за стратегическата конкурентоспособност на ЕС

Семейството на убитото край Околчица момче: По тялото му няма следи от сексуално посегателство

Семейството на убитото край Околчица момче: По тялото му няма следи от сексуално посегателство

България Преди 2 часа

Близките заявиха, че вярват на разследващите органи

"Оскар" от разтопена стомана: Шон Пен получи статуетка, изкована от ударен вагон

"Оскар" от разтопена стомана: Шон Пен получи статуетка, изкована от ударен вагон

Любопитно Преди 2 часа

Холивудската звезда Шон Пен пропусна 98-ата церемония по връчването на наградите „Оскар“, за да изрази подкрепата си за Украйна, където беше изненадан с емоционален подарък – трофей, изработен от отломките на ударен от руска ракета влак

Palms Bet застава зад едно от най-зрелищните светски събития на годината

Любопитно Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, склонни към тревожност

dogsandcats.bg

9 често срещани спешни случаи при котките

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

След 7 години любов и екзотика, Ина Гаярди в ролята на майка

Edna.bg

"Холивудско лице": Защо звездите започват да си приличат все повече и на какво се дължи това

Edna.bg

Садио Мане с горещ коментар след скандала с отнетата титла

Gong.bg

Николай Минков: Ботев Пловдив ми даде много, целта е топ 8

Gong.bg

Парламентът прие удължителния закон за бюджета

Nova.bg

Бащата на убитото край Околчица дете: По тялото на сина ми не са открити следи от сексуално посегателство

Nova.bg