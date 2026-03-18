Зендая впечатли с диамантени обеци на премиерата на "Драмата"

Н а премиерата в Лос Анджелис на новата си комедия "Драмата"/The Drama Зендая се появи с бяла рокля от Vivienne Westwood, която вече беше обличала на Оскарите през 2015 г., пише AOL .

Тя допълни тоалета с комплект бижута от Chopard, включително диамантени обеци с тегло 26,82 карата и четири диамантени пръстена. На кадри се вижда ѝ пръстен "East-West" и златен пръстен на левия безименен пръст, който носи от няколко седмици, подхранвайки слухове за тайна сватба с Том Холанд.

"Обсъждахме със стайлиста Лоуч Роуч как да се облека тематично за премиерата на този филм, и се сетих за поговорката: "нещо старо, ново, назаем и синьо", каза Зендая пред Variety. "Затова реших да върна старата традиция."

"The Drama", който тръгва по кината на 3 април, е комедия за щастливо сгодена двойка, чиято сватбена седмица се обърква, когато единият партньор открива обезпокоителни истини за другия. В ролята на годеника ѝ е Робърт Патинсън, а режисьор е Кристофер Боргли.

Като посланик на Louis Vuitton, Зендая е активно ангажирана с промоцията на филма. След участието си на Оскарите заедно с Патинсън, тя гостува в Jimmy Kimmel Live!, където коментира и слуховете около собствената си сватба с Холанд.

Двойката потвърди годежа си миналата година, но не е обявила официална дата.

Слуховете се появиха след коментари на Роуч на червения килим на Actor Awards на 1 март, а в интернет започнаха да циркулират фалшиви AI снимки от "сватбата". Зендая обаче уточни: "Много хора се излъгаха. Тези снимки не са реални."