Еманюел Макрон критикува съюзите с "опасни" политически сили

​Френският президент осъди социалисти и консерватори, които се обединяват с по-радикални партии на местно ниво

18 март 2026, 17:02
Източник: БТА

Ф ренският президент Еманюел Макрон в сряда разкритикува традиционните политически партии за работата им с „опасни“ и по-радикални сили след първия тур на местните избори, пише POLITICO.

Коментарите, споделени от правителствения говорител Мод Брежон след заседание на кабинета, са първите от страна на Макрон след изборите в около 35 000 френски общини в неделя.

„Споразуменията между партиите не бива да водят до забравяне на определени принципи“, заяви Макрон, цитиран от Брежон.

Макрон загуби собствената си игра, но можеше да бъде и по-лошо

  • Къде се наблюдават съюзи

Докато крайнодясната партия Национално обединение все още не е успяла да убеди умерените десни партии да се коалират с нея, Социалистическата партия се обедини с по-радикалната „France Unbowed“ в няколко града, където твърдолявата левица се представи изненадващо добре, сред тях Тулуза, дом на европейския аерокосмически гигант Airbus, и Клермон-Феран, където се намира заводът на Michelin.

Тези обединения на левицата следват обещанията на социалистите да не работят с „France Unbowed“ на национално ниво, но слабият им резултат в някои градове накара местните политици да пренебрегнат решението, за да запазят контрола над общини или да ги изземат от десницата, дори ако това дава преимущество на по-радикалната партия пред президентските избори следващата година.

Ляво-десният фронт срещу крайната десница: Помага ли на Макрон да избегне кризата?

  • Консерваторите и крайната десница

Историческата консервативна партия Les Républicains не е подкрепила крайнодесни кандидати, които достигнаха втори тур в градове като Марсилия и Тулон, но не е призовала своите избиратели да гласуват стратегически срещу крайната десница, както традиционно правеше.

В Ница, където настоящият кмет Кристиан Естрози може да загуби от съюзник на Национално обединение, Ерик Чиоти, президентът на Les Républicains Бруно Ретаьо заяви, че избирателите сами трябва да изберат своя кандидат и отказа да се намесва, въпреки че партията официално подкрепя Естрози. Печалба в Ница би била най-голямата за крайната десница досега.

Политическата кариера на Еманюел Макрон се отличава със забележително бързо издигане от висш държавен служител и инвестиционен банкер до президент на Франция. Роден през 1977 г., Макрон влиза в политиката след кариера в държавната администрация и банковия сектор, демонстрирайки амбиция и нетрадиционен подход, който преобръща традиционния френски двупартиен модел. Неговият възход е пример за формирането на нова центристка политическа сила, предизвикваща установените леви и десни партии.

Макрон започва политическата си кариера като старши съветник на президента Франсоа Оланд от 2012 г. До 2014 г. той е назначен за министър на икономиката, промишлеността и цифровите въпроси. В този пост той става известен с прокарването на редица реформи, най-значимата от които е "Законът Макрон" от 2015 г. - пакет от мерки, целящи либерализацията на икономиката, включващи дерегулация на някои професии, реформи в трудовото законодателство и разширяване на работата в неделя. Неговата визия за модернизация и реформи често влиза в конфликт с по-традиционните леви елементи в Социалистическата партия.През 2016 г. Макрон подава оставка от правителството, за да създаде свое собствено центристко политическо движение, наречено "Напред!" (En Marche!). Движението, което по-късно се преименува на "Ренесанс" (Renaissance), е основано на платформа, която надхвърля традиционното разделение между ляво и дясно. Само година по-късно, през 2017 г., Макрон участва в президентските избори. Въпреки липсата на дългогодишен политически опит и традиционна партийна подкрепа, той успява да спечели на втория тур срещу кандидата на крайната десница Марин льо Пен, ставайки най-младият президент в историята на Франция на 39 години.

Първият му президентски мандат (2017-2022) е белязан от опити за по-нататъшни реформи в областта на труда, образованието и пенсионирането, както и засилване на ролята на Франция в Европейския съюз. Той се сблъсква със значителни предизвикателства, включително движението на "Жълтите жилетки", което протестира срещу социалното неравенство и правителствените политики. Въпреки тези трудности и глобалната пандемия от COVID-19, Макрон успява да си осигури втори мандат през 2022 г., отново побеждавайки Марин льо Пен. Това го прави първият френски президент от 20 години, който е преизбран.

Вторият му мандат е доминиран от въпроси като реформата на пенсионната система, която предизвика широко разпространени протести, и продължаващата му активна роля в международните отношения, особено в контекста на войната в Украйна. Политическата кариера на Макрон трансформира френския политически пейзаж, предизвиквайки традиционните партии и проправяйки път за нова центристка сила, която продължава да играе доминираща роля.

Източник: POLITICO     
Еманюел Макрон Местни избори Политически партии Радикални сили Политически съюзи Национално обединение Социалистическа партия Франция Крайна десница Принципи
По темата

ЦИК изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината

ЦИК изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината

„В момента се гаврят с моето име и моя престиж“: Иво Аръков пред Vesti.bg за скандала с хилядите евро от НФК

„В момента се гаврят с моето име и моя престиж“: Иво Аръков пред Vesti.bg за скандала с хилядите евро от НФК

Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

Иран се ядоса, почва „тежки удари“ по газа и петрола

Иран се ядоса, почва „тежки удари“ по газа и петрола

Два пъти годишно най-нуждаещите се ще получават добавки

Два пъти годишно най-нуждаещите се ще получават добавки

pariteni.bg
Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 1 ден
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 1 ден
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 1 ден
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

Безпрецедентна епидемия от менингит в Англия

Безпрецедентна епидемия от менингит в Англия

Свят Преди 42 минути

Ситуацията еволюира бързо и може да се появят още случаи

<p>Това е най-новият китайски самолетоносач</p>

Китайски самолетоносач "Фуджян" и ескадрата му - слухове за позиция край Тайван

България Преди 45 минути

Спътникови снимки показват кораба на пристанище, опровергавайки слухове, че е изпратен край Тайван

Приеха удължителния закон за бюджета

Приеха удължителния закон за бюджета

България Преди 2 часа

Законът предвижда действието на т. нар. удължителен бюджет да продължи до приемането на редовен

Кой е Джо Кент – мъжът, подал оставка като началник на отдела за борба с тероризма в администрацията на Тръмп

Кой е Джо Кент – мъжът, подал оставка като началник на отдела за борба с тероризма в администрацията на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Той е най-високопоставеният служител, напуснал администрацията заради решението на президента Доналд Тръмп да започне война с Иран

Защо най-страшният съюзник на Иран не се намесва?

Защо най-страшният съюзник на Иран не се намесва?

Свят Преди 2 часа

Една от теориите е, че Иран отлага атаките на хутите срещу плавателни съдове

Рецептата за 100 години живот на Дик Ван Дайк: Забравете гнева, ако искате да оцелеете

Рецептата за 100 години живот на Дик Ван Дайк: Забравете гнева, ако искате да оцелеете

Любопитно Преди 2 часа

Легендарният актьор Дик Ван Дайк отпразнува своя 100-тен рожден ден. Звездата от „Мери Попинз“ и „Чити Чити Бенг Бенг“ отдава забележителното си дълголетие на една проста житейска философия: позитивна нагласа и пълно отказване от гнева

Ключово газово съоръжение в Иран гори, ударено от САЩ и Израел

Ключово газово съоръжение в Иран гори, ударено от САЩ и Израел

Свят Преди 2 часа

На място са изпратени противопожарни екипи

Тайният код в косите на Кейт: Какво послание скри принцесата в сложната си прическа?

Тайният код в косите на Кейт: Какво послание скри принцесата в сложната си прическа?

Любопитно Преди 2 часа

Принцесата очарова със стилно зелено палто на Alexander McQueen и сложна прическа с плитки, в която експертите видяха поклон към Ирландия. Визията е намигване на първия ѝ парад от 2012 г., доказвайки умението ѝ да преплита традиция и съвременен шик

Иран с твърда позиция: Няма да има отстъпление по ядрената програма

Иран с твърда позиция: Няма да има отстъпление по ядрената програма

Свят Преди 3 часа

Абас Арагчи смята, че след като войната свърши, страните от Персийския залив трябва да разработят нов протокол за Ормузкия проток

Премиерни заглавия и филми на велики режисьори завладяват KINO NOVA тази пролет

Премиерни заглавия и филми на велики режисьори завладяват KINO NOVA тази пролет

Любопитно Преди 3 часа

Киноманите ще се насладят на ексклузивна селекция от хитови ленти

ЕС се опасява от паническо купуване на газ заради ниските резерви

ЕС се опасява от паническо купуване на газ заради ниските резерви

Свят Преди 3 часа

Страни членки предупреждават за масова спекулация, докато блокът се готви за масови покупки на газ преди зимата.

Шест зодии са на ръба на чудото: Сред тях ли сте

Шест зодии са на ръба на чудото: Сред тях ли сте

Любопитно Преди 3 часа

Прогнозата за седмицата до 22 март предполага, че няколко зодиакални знака ги очаква нещо специално. Вселената подготвя неочаквани възможности в кариерата, любовта, финансите и важните житейски решения

Президентът Йотова: Очаквам по-цялостен пакет компенсации за високите цени на горивата

Президентът Йотова: Очаквам по-цялостен пакет компенсации за високите цени на горивата

България Преди 3 часа

"Никой не пожелава войната да продължи, но трябва да сме готови за всякакви варианти, заяви държавният глава

Риана и A$AP Rocky с първа публична поява след стрелбата в дома им

Риана и A$AP Rocky с първа публична поява след стрелбата в дома им

Любопитно Преди 3 часа

Световноизвестната певица Риана и партньорът ѝ A$AP Rocky бяха забелязани заедно в Ню Йорк за първи път след ужасяващото нападение над резиденцията им в Калифорния миналата седмица. Двойката се появи под засилена охрана, докато властите разкриват нови смразяващи подробности за стрелбата

Любовта, която побеждава страха

Любовта, която побеждава страха

Любопитно Преди 3 часа

Теди и Виктор – семейство Николаеви – разказват своята история в подкаста NOVA LAB Баланс

Гюров на ключова среща в Брюксел: ЕС обсъжда ескалацията в Близкия изток

Гюров на ключова среща в Брюксел: ЕС обсъжда ескалацията в Близкия изток

Свят Преди 4 часа

В рамките на заседанието ще бъде разгледана и темата за стратегическата конкурентоспособност на ЕС

Всичко от днес

От мрежата

9 често срещани спешни случаи при котките

dogsandcats.bg

10 породи кучета, подходящи за отглеждане на открито

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Как една среща в TikTok промени живота на Теди след тежка диагноза

Edna.bg

Кукери във видеото на Дара - "Bangaranga"

Edna.bg

Ленарт Карл става национал на Германия

Gong.bg

Артета за гола на Езе срещу Леверкузен: Нуждаехме се от магически момент и Ебс ни го даде

Gong.bg

Ясни са номерата на партиите и коалициите в бюлетината

Nova.bg

Какво означават за политиците номерата в изборната бюлетина

Nova.bg