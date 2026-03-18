Еманюел Макрон критикува съюзите с "опасни" политически сили

Ф ренският президент Еманюел Макрон в сряда разкритикува традиционните политически партии за работата им с „опасни“ и по-радикални сили след първия тур на местните избори, пише POLITICO .

Коментарите, споделени от правителствения говорител Мод Брежон след заседание на кабинета, са първите от страна на Макрон след изборите в около 35 000 френски общини в неделя.

„Споразуменията между партиите не бива да водят до забравяне на определени принципи“, заяви Макрон, цитиран от Брежон.

Макрон загуби собствената си игра, но можеше да бъде и по-лошо

Къде се наблюдават съюзи

Докато крайнодясната партия Национално обединение все още не е успяла да убеди умерените десни партии да се коалират с нея, Социалистическата партия се обедини с по-радикалната „France Unbowed“ в няколко града, където твърдолявата левица се представи изненадващо добре, сред тях Тулуза, дом на европейския аерокосмически гигант Airbus, и Клермон-Феран, където се намира заводът на Michelin.

Тези обединения на левицата следват обещанията на социалистите да не работят с „France Unbowed“ на национално ниво, но слабият им резултат в някои градове накара местните политици да пренебрегнат решението, за да запазят контрола над общини или да ги изземат от десницата, дори ако това дава преимущество на по-радикалната партия пред президентските избори следващата година.

Ляво-десният фронт срещу крайната десница: Помага ли на Макрон да избегне кризата?

Консерваторите и крайната десница

Историческата консервативна партия Les Républicains не е подкрепила крайнодесни кандидати, които достигнаха втори тур в градове като Марсилия и Тулон, но не е призовала своите избиратели да гласуват стратегически срещу крайната десница, както традиционно правеше.

В Ница, където настоящият кмет Кристиан Естрози може да загуби от съюзник на Национално обединение, Ерик Чиоти, президентът на Les Républicains Бруно Ретаьо заяви, че избирателите сами трябва да изберат своя кандидат и отказа да се намесва, въпреки че партията официално подкрепя Естрози. Печалба в Ница би била най-голямата за крайната десница досега.

Municipales 2026 : Macron critique les « arrangements des partis » et affirme que les extrêmes « demeurent dangereux »

— Le Parisien (@le_Parisien) March 18, 2026

Политическата кариера на Еманюел Макрон се отличава със забележително бързо издигане от висш държавен служител и инвестиционен банкер до президент на Франция. Роден през 1977 г., Макрон влиза в политиката след кариера в държавната администрация и банковия сектор, демонстрирайки амбиция и нетрадиционен подход, който преобръща традиционния френски двупартиен модел. Неговият възход е пример за формирането на нова центристка политическа сила, предизвикваща установените леви и десни партии.

Макрон започва политическата си кариера като старши съветник на президента Франсоа Оланд от 2012 г. До 2014 г. той е назначен за министър на икономиката, промишлеността и цифровите въпроси. В този пост той става известен с прокарването на редица реформи, най-значимата от които е "Законът Макрон" от 2015 г. - пакет от мерки, целящи либерализацията на икономиката, включващи дерегулация на някои професии, реформи в трудовото законодателство и разширяване на работата в неделя. Неговата визия за модернизация и реформи често влиза в конфликт с по-традиционните леви елементи в Социалистическата партия.През 2016 г. Макрон подава оставка от правителството, за да създаде свое собствено центристко политическо движение, наречено "Напред!" (En Marche!). Движението, което по-късно се преименува на "Ренесанс" (Renaissance), е основано на платформа, която надхвърля традиционното разделение между ляво и дясно. Само година по-късно, през 2017 г., Макрон участва в президентските избори. Въпреки липсата на дългогодишен политически опит и традиционна партийна подкрепа, той успява да спечели на втория тур срещу кандидата на крайната десница Марин льо Пен, ставайки най-младият президент в историята на Франция на 39 години.

Първият му президентски мандат (2017-2022) е белязан от опити за по-нататъшни реформи в областта на труда, образованието и пенсионирането, както и засилване на ролята на Франция в Европейския съюз. Той се сблъсква със значителни предизвикателства, включително движението на "Жълтите жилетки", което протестира срещу социалното неравенство и правителствените политики. Въпреки тези трудности и глобалната пандемия от COVID-19, Макрон успява да си осигури втори мандат през 2022 г., отново побеждавайки Марин льо Пен. Това го прави първият френски президент от 20 години, който е преизбран.

Вторият му мандат е доминиран от въпроси като реформата на пенсионната система, която предизвика широко разпространени протести, и продължаващата му активна роля в международните отношения, особено в контекста на войната в Украйна. Политическата кариера на Макрон трансформира френския политически пейзаж, предизвиквайки традиционните партии и проправяйки път за нова центристка сила, която продължава да играе доминираща роля.