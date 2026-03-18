Убийството, което разтърси Хасково: Младежът, пренесъл тялото на Магдалена в бидон, отива на съд

Б лизо година след трагедията, която разтърси Хасково и предизвика вълна от протести, Окръжната прокуратура внесе обвинителен акт срещу И.К. Младежът, който към момента на деянието е бил на 17 години, ще отговаря за умишленото убийство на своята съученичка и приятелка – 18-годишната Магдалена Русева.

(Във видеото: 18-годишната Магдалена от Хасково е удушена с примка, тялото ѝ - открито в бидон)

Фаталната нощ и изчезването

Драмата се разиграва на 26 април 2025 г. Магдалена е обявена за издирване, след като изчезва безследно. В продължение на четири дни близки и полиция я търсят, докато на 30 април тялото ѝ не е открито в изоставена къща.

Разследването установява, че във фаталната вечер И.К. е убедил момичето да му гостува в къща на негов близък. Първоначално с тях е бил и техен приятел, който си тръгнал призори. Останали сами, между двамата избухнал конфликт. Магдалена не искала момчето да споделя пред общи познати, че са били заедно, и дори на шега го заплашила с намерена в стаята отвертка.

Хладнокръвие и опит за заличаване на следите

Според прокуратурата, И.К. е реагирал с неоправдана агресия. Той ударил момичето два пъти в лицето, а след като тя паднала на пода, използвал текстилна връзка от анцуг, за да я удуши. Експертизите са категорични – убийството е извършено по „особено мъчителен начин“, а жертвата е изпитвала неистови болки до настъпването на механичната асфиксия.

Шокиращ е и опитът на непълнолетния тогава младеж да прикрие престъплението. Той изхвърлил дрехите на жертвата в контейнер за боклук, а тялото ѝ поставил в бидон. С хладнокръвие И.К. избутал бидона в продължение на половин километър през града, за да го скрие в необитаема постройка, където по-късно е открито от разследващите.

Протести и оставки: Общественият отзвук

Случаят предизвика масово недоволство в Хасково. Близки и приятели на Магдалена излязоха на протест пред полицията, обвинявайки органите на реда, че първоначално са подценили сигнала за изчезването с версията, че момичето просто се крие от родителите си. Директорът на областната дирекция на МВР тогава защити действията на подчинените си, като подчерта, че веднага е започнало общодържавно издирване и са прегледани записите от всички камери в района.

Какво следва в съда?

Въпреки че по време на убийството И.К. е бил непълнолетен, прокуратурата подчертава, че той е разбирал напълно значението на постъпките си. Обвиняемият вече е направил пълни самопризнания и е съдействал на органите. Към момента той се намира в затвора с мярка „задържане под стража“.

Прокуратурата настоява за максималното наказание, предвидено от закона за непълнолетни извършители на тежки престъпления. Предстои Окръжен съд - Хасково да насрочи първото заседание по делото, което се превърна в символ на борбата срещу насилието между младите хора у нас.