Любопитно

Рецептата за 100 години живот на Дик Ван Дайк: Забравете гнева, ако искате да оцелеете

Легендарният актьор Дик Ван Дайк отпразнува своя 100-тен рожден ден. Звездата от „Мери Попинз“ и „Чити Чити Бенг Бенг“ отдава забележителното си дълголетие на една проста житейска философия: позитивна нагласа и пълно отказване от гнева

18 март 2026, 14:56
Какво скри Холивуд: Обиди и скандални визии на парти след „Оскарите"

Кейт Мидълтън направи неочаквано признание за алкохола

Грозни сцени на „Оскарите": Теяна Тейлър обвини охранител във физическа агресия

Миранда Прийстли се завръща: Финалният трейлър на „Дяволът носи Прада 2" шокира феновете

И наградата за най-странен тоалет отива при...: Кара Делевин шокира с „мускулна рокля"

Кървава провокация на „Оскарите": Джак О'Конъл шокира червения килим с вампирски зъби

Триумф и неуважение на „Оскарите": Прекъснаха речите на създателите на KPop Demon Hunters

"Какво направи със себе си?": Ан Хатауей изуми на "Оскарите" с "ново лице"

Л егендарният актьор Дик Ван Дайк отпразнува своя 100-тен рожден ден на 13 декември 2025 г. Звездата от „Мери Попинз“ отдава забележителното си дълголетие на една проста житейска философия: позитивна нагласа и пълно отказване от гнева.

*Във видеото: Дик Ван Дайк е доволен от професията и живота си

Макар дълголетието да зависи от много фактори, включително генетика и начин на живот, науката потвърждава думите на Ван Дайк. Многобройни изследвания показват, че ниските нива на стрес и оптимизмът са пряко свързани с продължителността на живота.

Доказателствата: Оптимистите живеят по-дълго

Проучване от началото на 30-те години на миналия век проследява живота на 678 млади монахини. Шест десетилетия по-късно учените установяват, че тези, които в младостта си са изразявали повече позитивни емоции (благодарност вместо недоволство), са живели средно с 10 години повече.

Други ключови изследвания подкрепят тези данни:

В Обединеното кралство е установено, че оптимистите живеят с 11% до 15% по-дълго от песимистите.

Проучване от 2022 г. сред 160 000 жени от различни етнически групи (включително бели, афроамериканки, азиатки и латиноамериканки) показва, че най-позитивните сред тях имат значително по-голям шанс да достигнат над 90-годишна възраст.

Защо гневът убива?

Гневът задейства отделянето на адреналин и кортизол – основните хормони на стреса, особено при мъжете. Дори кратки избухвания могат да влошат здравето на сърцето. Хроничният стрес и гневът увеличават риска от:

  • Сърдечносъдови заболявания;
  • Инсулт;
  • Диабет тип 2.

Тези състояния са отговорни за близо 75% от случаите на ранна смърт.

Клетъчната тайна: Теломерите

Обяснението се крие дълбоко в нашите клетки, по-точно в теломерите – защитните „капачки“ в краищата на хромозомите. С напредване на възрастта те се скъсяват. Стресът обаче ускорява този процес, пречейки на клетките да се обновяват. Проучвания сочат, че медитацията и управлението на гнева помагат за запазване на дължината на теломерите, което буквално забавя стареенето.

Как да стигнем до 100?

Ако искате да последвате примера на Дик Ван Дайк, забравете за мита, че „изпускането на парата“ чрез викане или удряне на боксова круша помага. Тези действия поддържат тялото в състояние на тревога.

Вместо това опитайте:

  • Успокояващи техники: Бавно дишане, йога и релаксация, които успокояват сърцето.
  • Осъзнатост (Mindfulness): Наслаждавайте се на момента – независимо дали е вечеря с партньора или разходка.
  • Време за игра: Правете неща просто защото са забавни, а не защото са полезни. Играта носи прилив на позитивни емоции, които лекуват.

Самият Дик Ван Дайк не разчита само на усмивката – той продължава да тренира поне три пъти седмично, доказвайки, че духът и тялото вървят ръка за ръка към втория век от живота.

Източник: sciencealert    
Дълголетие Позитивна нагласа Оптимизъм Гняв Стрес Теломери Управление на гнева Успокояващи техники Дик Ван Дайк Сърдечносъдови заболявания
