България

Ивайло Мирчев: Няма напрежение в ПП-ДБ, коалицията търси подкрепа

18 март 2026, 09:14
Брутална агресия в Русе: Нападнаха с юмруци шофьор на автобус
Екшън в хижа "Камен дел": Мъж стреля, заплашва с нож и меч, после се барикадира
Костадинов посочи „големия враг“ на „Възраждане“ на изборите
Спецакция срещу купуването на гласове във Варненско
Делото "Цалапица": ВКС гледа жалбата на Бизюрев, осъден на 17 г. затвор
Гюров: Гласувайте! Когато избирателната активност е висока, купеният вот губи силата си
ЦИК тегли номерата в бюлетината за гласуване
Ще успее ли НС да приеме удължителния закон за бюджета

Н яма напрежение в коалицията ПП-ДБ. Не бива да има разделение и дрязги, а трябва да разширяваме подкрепата си, за да разбием досегашния модел на управление. Доказали сме, че можем да бъдем страхотна опозиция, но не това е най-доброто за хората. Това заяви съпредседателят на ПП-ДБ и водач на листата в 24 МИР - София Ивайло Мирчев в ефира на NOVA.

По думите му Божидар Божанов е национален рекордьор по брой преференции. „Няма народен представител с повече, дори тези, на които им купуваха гласове. Божанов бие всички, защото хората го харесват. Когато има коалиция и се взимат решения как да изглеждат листите и има партийни квоти, има различни водачи. Още преди време предложихме да няма парцелиране и депутатите да бъдат оценявани спрямо приноса и свършената работа“, отбеляза Мирчев. 

По отношение на Явор Божанков той коментира, че ПП са сигнализирала, че той няма да присъства в листите ѝ, затова е получил номинации от местни организации на ДБ. „Той е страхотен оратор и беше гражданска кандидатура. В момента, в който го предложихме обаче, получихме отказ. За да се яви нашата коалиция на избори, са необходими подписите на четиримата съпредседатели. Ако един от тях има възражение, значи да кажем „няма как да гласувате за нас“. В „Да, България“ е имало депутати, гласували различно от всеобщото решение на партийния орган, но въпреки това не сме изключвали някого. Ако зависи от нас, бихме избрали да имаме 121 депутата, така че да можем да разградим модела. Ако обаче това не се случи, трябва да влизаме в коалиция, да правим компромиси или още по-лошо - да сме в „сглобка“, коментира съпредседателят на ПП-ДБ. 

Мирчев не отрече възможността за коалиция с Румен Радев, но и не потвърди. „Гледаме само на запад, искаме силна България в силна Европа“, потвърди той. И предложи организиране на телевизионен дебат между него, Румен Радев и Бойко Борисов.

Според Мирчев служебното правителство е микс между хора, които са били в ПП и ГЕРБ.

Източник: NOVA    
Коалиционно управление Парламентарни избори Румен Радев Политически дебат Служебно правителство Кандидатски листи Божидар Божанов Ивайло Мирчев Явор Божанков
Последвайте ни

Тяло на мъж изплува oт морето край Варна

Кой ще управлява Иран? Убийството на Лариджани задълбочава парализата в Техеран

Екшън в хижа "Камен дел": Мъж стреля, заплашва с нож и меч, после се барикадира

Кой е Али Лариджани - убитият ръководител на иранските сили за сигурност

Пенсиите се вдигат с 44 евро

pariteni.bg
Официално Audi A2 се завръща тази година като е-кола, ново A8 ще има по-натам

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Министър Шарков пред ОССЕ: Гарантираме прозрачност на машинния вот и видеонаблюдението

МЕУ се срещна с Мисията на ОССЕ/СДИПЧ за наблюдение на изборите

Мощен взрив разтърси Бейрут - Израел разширява ударите срещу "Хизбула"

В южната и в източната част на Ливан най-малко 14 души са били убити при отделни израелски въздушни удари

Заради Иран: Как Мерц се обърна срещу Тръмп

Фридрих Мерц претърпя двоен обрат в отношенията си с Доналд Тръмп

БезГранично: Пътеводител за новия живот в Ирландия през 2026 г.

През 2026 г. страната се утвърждава като един от най-динамичните технологични и икономически центрове в Европа, привличайки хиляди българи

Снаряд падна в близост до иранската атомна електроцентрала в Бушехр

Магистралата, заради която Черна гора едва не фалира

Автомагистрала, строена с кредити от Китай, почти докара Черна гора до фалит

Учените са установили неочаквана причина за тежките последици от инсулт

Жените се възстановяват от инсулт по-трудно от мъжете

Яли ли са пица в Помпей? Готвачи пресъздадоха рецепта на 2000 години

Унгарската пицария предизвиква съвременните представи за италианската класика с лимитирана серия, базирана изцяло на съставки, достъпни в Античността – включително ферментирал рибен сос и тесто със сок от спанак

Краят на една лъжа: Нови разкрития за „Последния евреин във Виница“ и детективската работа на изкуствения интелект

18 март: Сенки над Златния рог – българската победа при Пиги

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Посрещаме пролетта със сняг и дъжд

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Израел: Спечелихме войната в Иран, продължаваме я

Саар: Трябва да проявим търпение

Земетресение тази вечер край Разлог

Трусът е усетен в населени места в района

Колумбия и Еквадор се скараха за бомба

Колумбия и Еквадор споделят 586-километрова граница

Зеленски: Над 200 украински военни са в Близкия изток

Това са военни експерти, хора, които знаят как да помагат и как да защитават срещу дронове

Атака срещу посолството на САЩ в Багдад

Свидетел, намирал се в ресторант в града, разказа, че е видял експлозии в небето

Всичко от днес

От мрежата

