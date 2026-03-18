Ивайло Мирчев: Няма напрежение в ПП-ДБ, коалицията търси подкрепа

Н яма напрежение в коалицията ПП-ДБ. Не бива да има разделение и дрязги, а трябва да разширяваме подкрепата си, за да разбием досегашния модел на управление. Доказали сме, че можем да бъдем страхотна опозиция, но не това е най-доброто за хората. Това заяви съпредседателят на ПП-ДБ и водач на листата в 24 МИР - София Ивайло Мирчев в ефира на NOVA .

По думите му Божидар Божанов е национален рекордьор по брой преференции. „Няма народен представител с повече, дори тези, на които им купуваха гласове. Божанов бие всички, защото хората го харесват. Когато има коалиция и се взимат решения как да изглеждат листите и има партийни квоти, има различни водачи. Още преди време предложихме да няма парцелиране и депутатите да бъдат оценявани спрямо приноса и свършената работа“, отбеляза Мирчев.

По отношение на Явор Божанков той коментира, че ПП са сигнализирала, че той няма да присъства в листите ѝ, затова е получил номинации от местни организации на ДБ. „Той е страхотен оратор и беше гражданска кандидатура. В момента, в който го предложихме обаче, получихме отказ. За да се яви нашата коалиция на избори, са необходими подписите на четиримата съпредседатели. Ако един от тях има възражение, значи да кажем „няма как да гласувате за нас“. В „Да, България“ е имало депутати, гласували различно от всеобщото решение на партийния орган, но въпреки това не сме изключвали някого. Ако зависи от нас, бихме избрали да имаме 121 депутата, така че да можем да разградим модела. Ако обаче това не се случи, трябва да влизаме в коалиция, да правим компромиси или още по-лошо - да сме в „сглобка“, коментира съпредседателят на ПП-ДБ.

Мирчев не отрече възможността за коалиция с Румен Радев, но и не потвърди. „Гледаме само на запад, искаме силна България в силна Европа“, потвърди той. И предложи организиране на телевизионен дебат между него, Румен Радев и Бойко Борисов.

Според Мирчев служебното правителство е микс между хора, които са били в ПП и ГЕРБ.