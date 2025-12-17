България

"БСП-Обединена левица" при президента Радев: С удължителен бюджет поставяме под риск съществуването на големи групи уязвими хора

Държавният глава отбеляза, че партията се намира в труден момент

17 декември 2025, 09:54
П етата политическа сила в парламента - „БСП - Обединена левица“, провежда консултации за съставяне на нов кабинет с президента Румен Радев. На срещата партията бе представена от вицепремиера в оставка Атанас Зафиров, председателя на парламентарната група Драгомир Стойнев, също и от зам.-председателя Кирил Добрев, Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов, и Манол Генов.

„БСП - Обединена левица“ беше част от управленската коалиция на кабинета „Желязков“, заедно с ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“. Коалицията се ползваше с подкрепата на „ДПС - Ново начало“.

В началото държавният глава отбеляза, че партията се намира в труден момент заради двете оставки - на правителството и на Изпълнителното бюро, но изрази увереност, че ще се справи с предизвикателствата, пише NOVA.

Атанас Зафиров отвърна, че след година спокойствие и стабилно правителство, кризата може би се завръща. „Важен е въпросът дали ще градим, или ще рушим. През януари ние решихме да градим, като приехме да влезем в управлението, за да спрем каскадата от политическа нестабилност. Задаваха се три предизвикателства - инфлация, спекула и еврозона. Колко сме изпълнили стремежите анализите ще покажат, но е факт, че първи повдигнахме темата за цените, подготвихме и специален законопроект за овладяване на спекулата и смятам, че не позволихме да се развихри безконтролна спекула. Относно международната обстановка - имаше ескалация в отношенията между ЕС и Украйна, ние водихме балансирана политика без крайни решения. Успяхме да спрем 10-годишен военен договор с Украйна, който беше много задължаващ“, обобщи Зафиров.

По думите му БСП е била социалният вектор в управлението. „Участието на нашите министри може да се обобщи с положителна оценка, не генерирахме корупционен скандал. Протестите имаха субектно-обектен характер, имаха за фундамент стремеж към лидерство. Оставката на правителството вече е факт, наясно сме, че претърпяхме щета от участието във властта, има напрежение в нашата коалиция. Но в резюме, участието ни в държавнически план е удовлетворително, но тяснопартиен - не. Заради партиен егоизъм парламентът и правителството загубиха легитимност, не бихме участвали в разговори за нов кабинет“, подчерта Зафиров. И уточни, че БСП ще участва активно в дебатите за промени в Изборния кодекс, като подкрепя машинното гласуване, но не в настоящия си вид. Според Зафиров голяма част от избирателите на левицата държи и на хартиеното гласуване, затова предстои изясняване на позицията на формацията по темата. 

„Понесохме много критики заради нашите предложения в първия вариант на бюджет, за нас най-важна беше социалната му част, но за тази цел трябва да има стабилни приходи. Не може да има силна държава без стабилни финанси и справедливо данъчно разпределение. С удължителен бюджет поставяме под риск съществуването на големи групи уязвими хора от населението, както и социални системи. Автоматичното влизане на еврото няма да доведе до скок на цените“, смята вицепремиерът в оставка. 

Президентът акцентира върху общественото доверие като основата на всеки градеж. „430 000 души ще останат без всякаква закрила с влизането в еврозоната, затова предложихме да разгледаме новия вариант на редовния бюджет. Удължителната план-сметка ще подложи на риск цялото общество и най-вече уязвимите групи. Политическата криза не бива да се превръща в социална“, посочи Драгомир Стойнев.

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

На първите консултации в понеделник представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в създаването на нов кабинет в този парламент и призова президентът да насрочи възможно по-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект. Освен това направи заявка за внасяне на удължителен бюджет.

След това на "Дондуков" 2 се явиха и ПП-ДБ. Те заявиха, че правителство в този парламент е невъзможно, а най-важните задачи сега са внасяне на удължителен закон за бюджета, въвеждане на 100% машинен вот и снемане на охраната на НСО от депутатите.

Преди „ДПС - Ново начало“ от „Възраждане“ проведоха консултации на „Дондуков 2“. Основните им искания са за предсрочни избори, преправяне на бюджета и провеждане на КСНС. Освен това провеждане на референдум за запазване на българския лев, както и отсрочка от влизане в еврозоната с 1 година, а преходният период да е 6, а не 1 месец.

Според процедурата президентът Румен Радев ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат ще бъде предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.

 

Преди 12 часа
Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест
Ексклузивно

Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест

Преди 18 часа
Европейската комисия с план да свали цените на жилищата
Ексклузивно

Европейската комисия с план да свали цените на жилищата

Преди 13 часа
СДВР предотврати огромна имотна измама в София
Ексклузивно

СДВР предотврати огромна имотна измама в София

Преди 15 часа

