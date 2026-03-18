Гюров и Роберта Мецола обсъдиха икономиката на ЕС

18 март 2026, 18:59
М инистър-председателят Андрей Гюров и председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обсъдиха в Брюксел водещите приоритети в дневния ред на Европа, сред които сигурност, отбрана, енергетика и икономическа стабилност.

В контекста на динамичната геополитическа среда акценти в разговора бяха войната в Украйна и развитието на ситуацията в Близкия изток. На двустранната среща беше отбелязано, че настоящите световни предизвикателства поставят под изпитание сигурността и международния ред. В този контекст единният и координиран подход на държавите членки беше посочен като задължителен за гарантиране на ефективен отговор на нарастващите рискове и за укрепване на отбраната на Европейския съюз.

Гюров на ключова среща в Брюксел: ЕС обсъжда ескалацията в Близкия изток

Гюров и Мецола бяха единодушни, че случващото се в Близкия изток не бива да отклонява ценни ресурси от Украйна и Европейския съюз потвърждава непоколебимата си подкрепа към украинската страна.

Двамата бяха категорични, че ситуацията в Близкия изток изисква още по-голяма необходимост от засилена координация между държавите членки. Основен приоритет остава защитата на гражданите в региона. Отбелязана бе необходимостта от съвместни усилия за гарантиране на международните морски маршрути и предотвратяване на рисковете за търговията и енергийните доставки. Подчертано беше също, че икономическата стабилност на ЕС изисква съвместни действия за ограничаване на негативното въздействие върху пазарите и инвестиционната среда.

Андрей Гюров Роберта Мецола Европейски съюз
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан"

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

България е готова да даде трансформатори за украинска ТЕЦ

Украинската страна изрази благодарност за оказаната от България хуманитарна и финансова подкрепа

Пакистан обяви временно прекратяване на огъня с Афганистан

Пакистан прави този жест в дух на добра воля

Зендая впечатли с диамантени обеци на премиерата на "Драмата"

Актрисата заложи на булчинска визия, съчетавайки ретро тоалет и впечатляващи бижута

Иран се ядоса, почва „тежки удари" по газа и петрола

Цената на петрола сорт „Брент“ се покачва до близо 109 долара за барел

Еманюел Макрон критикува съюзите с "опасни" политически сили

​Френският президент осъди социалисти и консерватори, които се обединяват с по-радикални партии на местно ниво

Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

„Числата нямат двойници“, „Няма да позволим али-бали“ и „Номер едно са гражданите“ – политическите лидери влязоха в остър тон веднага след определянето на номерата в бюлетината. Вижте най-интересните коментари на Биков, Анастасов, Балабанов, Донев и др.

Безпрецедентна епидемия от менингит в Англия

Ситуацията еволюира бързо и може да се появят още случаи

Китайски самолетоносач "Фуджян" и ескадрата му - слухове за позиция край Тайван

Спътникови снимки показват кораба на пристанище, опровергавайки слухове, че е изпратен край Тайван

Китаец опита да изнесе нелегално 2000 живи мравки от Кения, арестуваха го

Властите в Кения разкриха мащабна схема за нелегален износ на живи насекоми, предназначени за черния пазар в Азия и Европа. Над 2000 мравки-царици са били открити в багажа на пътник, подготвен за полет към Китай

Откриха череп и кости край хотел в Халкидики

По първоначална информация останките се намирали на мястото от години

Ужас, педофил се гаврил с деца на 4 и 7 г. в Благоевград

Той е осъден на 5 години затвор

„Кълна се в Корана, не съм ви враг" – ирански командир към Мосад

Високопоставен ирански полицейски командир е молил еврейската държава „моля ви, елате да ни помогнете“ да свали Ислямската република, според съдържанието на изтекъл телефонен разговор

Приеха удължителния закон за бюджета

Законът предвижда действието на т. нар. удължителен бюджет да продължи до приемането на редовен

Кой е Джо Кент – мъжът, подал оставка като началник на отдела за борба с тероризма в администрацията на Тръмп

Той е най-високопоставеният служител, напуснал администрацията заради решението на президента Доналд Тръмп да започне война с Иран

Рецептата за 100 години живот на Дик Ван Дайк: Забравете гнева, ако искате да оцелеете

Легендарният актьор Дик Ван Дайк отпразнува своя 100-тен рожден ден. Звездата от „Мери Попинз“ и „Чити Чити Бенг Бенг“ отдава забележителното си дълголетие на една проста житейска философия: позитивна нагласа и пълно отказване от гнева

Ключово газово съоръжение в Иран гори, ударено от САЩ и Израел

На място са изпратени противопожарни екипи

