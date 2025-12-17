България

Трети ден консултации при президента - бюджет и промени в Изборния кодекс

Румен Радев попита представителите и на двете формации дали виждат възможност за ново управление в рамките на 51-вото НС

17 декември 2025, 06:33
"Има такъв народ" пред президента Радев: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране
Т рети ден продължават консултациите на президента Румен Радев с парламентарните групи преди началото на процедурата по връчването на мандати за съставяне на правителство. Държавният глава разговаря днес с „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН), а основните теми бяха бюджетът за следващата година и евентуални промени в Изборния кодекс.

Румен Радев попита представителите и на двете формации дали виждат възможност за ново управление в рамките на 51-вото Народно събрание, подкрепят ли 100% машинно гласуване на предстоящите избори и промени в Изборния кодекс, както и какво им е отношението към бюджета за следващата година. Управлението в оставка е длъжно по Конституция да осигури непрекъсваемост и стабилност до встъпване в длъжност на служебен кабинет, отбеляза още президентът.

Според председателя на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров незрялостта на политическата система и партийният егоизъм е довел до това, че управлението загуби легитимност. 

В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране на управлението, заяви председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов.

"БСП-Обединена левица" на консултации с Румен Радев на "Дондуков" 2
  • Парите за следващата година

В началото на консултациите с "БСП-Обединена левица" депутатът Драгомир Стойнев настоя да се продължи гледането на ревизирания бюджет и каза пред държавния глава, че в противен случай 430 000 души ще останат без всякаква закрила при влизането в еврозоната. Малко по-късно в парламента обаче депутатите отхвърлиха предложението за включване в дневния ред на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. От ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“ обявиха, че ще подкрепят единствено закона за удължителния бюджет за 2026 г.

"Има такъв народ" пред президента Радев: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране

Изненадва ме неразбирането на очакванията на българското общество, защото това е възлов въпрос, каза пред журналисти след края на консултациите Атанас Зафиров.

Подкрепихме "стария" бюджет да влезе за обсъждане в пленарна зала, за да е ясно на всички български граждани кои са против него, заяви Тошко Йорданов пред президента.

"Има такъв народ" на консултации при президента Радев
  • Изборният кодекс

БСП подкрепя машинното гласуване, но не във вида, в който съществува в момента и не по начина, по който се отчитат бюлетините в момента, каза още той. Според него не малка част от избирателите държат и на хартиеното гласуване, въпреки че там стават най-големите злоупотреби. Предстои един сериозен разговор в партията и в коалицията каква да бъде позицията ни по отношение на гласуването с хартия, каза Атанас Зафиров.

Удължителният бюджет - основна тема на консултацията на "БСП-Обединена левица" при президента Радев

Относно Изборния кодекс Тошко Йорданов каза, че още с влизането си в парламента от ИТН са предложили промени в правилата за гласуване. Промените в Изборния кодекс минаха на първо четене, през комисии, работни групи, припомни Йорданов. Той определи промените като разумни и призова народните представители да ги подкрепят законопроекта, по който има огромен консенсус. Според него не е проблем да се вземат под наем машини със сканиращи устройства, проблемът за него и за ИТН са т. нар. мъртви души в избирателните списъци.   

В понеделник държавният глава проведе консултации с ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България", а вчера с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало". В следващите дни предстои президентът да разговаря и с "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие".

