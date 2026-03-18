Китаец опита да изнесе нелегално 2000 живи мравки от Кения, арестуваха го

К итайски гражданин и неговият съучастник са обвинени в нелегална търговия, след като властите в Кения откриха в багажа им над 2000 живи мравки-царици, съобщава BBC.

Джан Кекюн е бил арестуван на международното летище в столицата Найроби миналата седмица. Властите открили огромната пратка в багажа му – всяко насекомо било старателно поставено в индивидуална епруветка или увито в мека хартия.

Пред съда в Найроби във вторник стана ясно, че Джан е закупил мравките от Чарлз Мванги на цена от 10 000 кенийски шилинга (около 77 долара) за всеки 100 броя.

Властите в Кения предупреждават за нарастващо търсене на мравки в Европа и Азия, където колекционери ги отглеждат като екзотични домашни любимци. Макар длъжностните лица да не са потвърдили официално крайната цел на заловените насекоми, багажът на Джан е бил чекиран за полет до Китай.

Двамата мъже, срещу които е повдигнато и обвинение в заговор за извършване на престъпление, остават в ареста. Мванги е изправен пред второ обвинение за незаконна търговия, след като при отделен случай у него са били открити още живи мравки.

И двамата подсъдими пледираха „невинни“ пред магистратите. Адвокатът на китаеца, Дейвид Лусвети, заяви пред „Асошиейтед Прес“, че клиентите му не са знаели, че нарушават закона.

„Те са видели потенциал за печалба от продажби извън страната и са повярвали, че могат да изкарват прехраната си по този начин“, коментира защитникът.

Следващото явяване на Джан и Мванги пред съда е насрочено за 27 март. Очаква се вълна от още арести, съобщиха от Кенийската служба за дивата природа (KWS – държавната институция, отговорна за опазването на флората и фауната). Разследването се разширява и към други градове, където има съмнения за организирано „добив“ на мравки.

Случаят не е прецедент. През май миналата година кенийски съд осъди четирима мъже на една година затвор или глоба от 7700 долара за опит за контрабанда на хиляди мравки-царици, предназначени за колекционери в чужбина.