ЦИК изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) тегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Вотът ще бъде осмият от 2021 г. насам.

Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април - 14 партии и 10 коалиции.

Преди да се премине към изтеглянето, имената на партиите и коалициите и номерата бяха поставени в отделни празни пликове от случайни журналисти.

След това случайно избрани членове на ЦИК теглеха номерата и имената.

1. - Партия "Има такъв народ".

2. - Партия "Пряка демокрация".

3. - Коалиция "Синя България"

4. - Партия "Морал, единство, чест".

5. - Коалиция "БСП – Обединена левица".

6. - "Народна партия истината и само истината".

7. - Коалиция "Продължаваме Промяната – Демократична България".

8. - Партия "Възраждане".

9. - Коалиция "Моя България".

10. - Партия "Движение на непартийните кандидати".

11 - Коалиция "Алианс за права и свободи" (АПС).

12. - Коалиция "Антикорупционен блок".

13. - Партия "Национално движение непокорна България".

14. - Партия "Величие".

15. - Коалиция ГЕРБ-СДС

16. - Коалиция "Трети март".

17. - Партия "Движение за права и свободи".

18. - Партия "Нация".

19. - Партия "България може".

20. - Коалиция "Сияние".

21. - Коалиция "Прогресивна България".

22. - Партия "Съпротива".

23. - "Партия на Зелените"

24. - Партия "Глас народен".