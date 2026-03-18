Министърът на електронното управление призова гражданите да гласуват с машини

За тези избори ще се извърши проверка на софтуерния код на 100% от инсталираните машини за гласуване, заяви Георги Шарков

18 март 2026, 12:49
З а тези избори ще се извърши проверка на софтуерния код на 100% от инсталираните машини за гласуване, вместо досегашните 30%. За целта министерството ще разчита на допълнителен екип от около 60 технически специалисти от държавната администрация. Това съобщи на брифинг след заседанието на кабинета служебният министър на електронното управление Георги Шарков, който е и координатор по организацията на вота.

Шарков подчерта, че машинното гласуване гарантира честни резултати, а системата за видеонаблюдение вече се е доказала като важен инструмент за установяване на нередности.

Той призова гражданите, където е възможно, да гласуват с машини.

"Министерството на електронното управление публикува за обществено обсъждане методиката за удостоверяване на съответствието на машините за гласуване", съобщи Шарков.

"Актуализацията е насочена към по-голяма прозрачност, ясно разпределение на отговорностите и въвеждане на измерими резултати, които да направят процеса по-предвидим и да повишат доверието в машинното гласуване. Срокът за обществено обсъждане е до 20 март", обясни Шарков. 

"От началото на седмицата са достъпни и шест електронни услуги за избирателите чрез портала EGOV.BG и сайта на министерството, посочи Шарков. Услугите позволяват вписване в избирателния списък по настоящ адрес, заявяване на гласуване с подвижна избирателна кутия, проверка и корекция на данни в избирателния списък, както и изключване от списъка на заличените лица. Всички услуги са безплатни и могат да се използват без електронен подпис", добави министърът. 

По отношение на видеонаблюдението

той заяви, че системата ще осигури излъчване от всички секции в страната. Сред подобренията са по-стабилна свързаност на устройствата, предварителна техническа инспекция на използваните телефони, централизирано наблюдение на активността на устройствата и възможност за бърза реакция чрез регионални координатори.

"Подготовката за изпращането на машините за гласуване в чужбина върви по план", съобщи още Шарков.

Очаква се те да бъдат доставени на Министерство на външните работи на България около 8 или 9 април, за да се осигури достатъчно време за организация на изборния процес зад граница, включително преди великденските празници.

Министерство на вътрешните работи на България ще открие денонощна телефонна линия за сигнали за нарушения или престъпления, свързани с изборния процес. Министърът призова гражданите активно да подават сигнали при съмнения за нередности.

Източник: БТА, Николета Василева    
