Приеха удължителния закон за бюджета

Н ародните представители приеха на второ и окончателно четене удължителния закон за бюджета, предава NOVA.

Припомняме, че вчера текстът мина през Бюджетната комисия в парламента.

Законът предвижда действието на т. нар. удължителен бюджет да продължи до приемането на редовен за 2026 година от следващото Народно събрание.

Между първо и второ четене имаше три предложения в посока допускането на общините да разходват средства от отминали период, внесени от ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена Левица“ и „ДПС-Ново начало“.

На заседанието на бюджетната комисия служебният министър на финансите Георги Клисурски посочи, че и финансовото ведомство има свое предложение как общините да могат да финансират капиталовите си разходи, което бе припознато от ПП-ДБ и внесено между двете четения от тях.

Всички предложения получиха одобрение от комисията, с изключение на припознатото предложение на финансовото ведомство.

В оставащите си две заседания народните представители трябва да приемат и редица законопроекти от които зависят плащания по Плана за възстановяване и устойчивост, като т.нар. Закон за лобизма и Закона за обществения транспорт.