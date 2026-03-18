Брутална агресия в Русе: Нападнаха с юмруци шофьор на автобус

18 март 2026, 09:17
Ивайло Мирчев: Няма напрежение в ПП-ДБ, коалицията търси подкрепа

Ивайло Мирчев: Няма напрежение в ПП-ДБ, коалицията търси подкрепа
Н ападение и удар с юмрук срещу шофьор от градския транспорт в Русе. Грозната сцена се разиграва в понеделник на обръщалото в квартал „Здравец-изток“ и предизвиква сериозно възмущение сред местните жители. Снимки от инцидента в превозното средство по линия №20, публикувани в социалните мрежи от очевидец, показват момента на нападението.

Жесток побой над шофьор в градския транспорт

"Шофьорът, с когото разговарях снощи, се чувства по-добре и е в кондиция да продължи работната си дейност, но случилото се определено е неприятно. След инцидента беше уплашен", каза в ефира на NOVA ръководителят на транспортна дейност в Общински автотранспорт-Русе Светлозар Маринов.

Той обясни, че нападението е извършено в понеделник около 18 ч. Автобусът приключил поредния си курс и изчаквал на спирката на обръщалото, позната на русенци като "Спирката на девятката", за да започне нов курс.

"Шофьорът е бил в почивка. По това време много граждани се прибират от работа. Близо до спирката има детска градина и много автомобили на родители, така че той е намерил удобно място за паркиране", заяви Маринов. 

По думите му не може да се каже дали автобусът е пречел на някого.

"От видеонаблюдението в превозното средство се вижда, че по препоръка на гражданин шофьорът го премества по-близо до спирката. След това се появява друг мъж, който по някакъв начин проявява агресия - приближава се до електробуса и води разговор с водача, който не можем да чуем. Когато водачът отваря страничното стъкло, той му нанася удар с юмрук в лицето", заяви руководителят на транспортната дейност в общината. 

Нападателят все още не е установен.

Маринов призова граждани, станали свидетели на случилото се, да подадат сигнал в полицията. 

Той подчерта, че за последните две години това е второ подобно нападение срещу шофьор на автобус на точно това място. 

Източник: NOVA    
русе автобус шофьор нападение
