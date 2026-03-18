Китайски самолетоносач "Фуджян" и ескадрата му - слухове за позиция край Тайван

С поред твърдения в социалните мрежи Китай вече е разположил най-новия си самолетоносач "Фуджян" и групата около него край бреговете на Тайван, пише Newsweek .

Китай затяга примката около Тайван

Защо е важно

Китай претендира Тайван за своя територия, макар Китайската комунистическа партия никога да не го е управлявала. Президентът Си Дзинпин заявява, че обединението е неизбежно и не изключва използването на сила за постигането му.

Присъствието на самолетоносач край Тайван би било значителна ескалация, като през последните години Китай вече засилва натиска чрез симулирани блокади и почти ежедневни полети над средната линия на Тайванския пролив.

Какво се знае

Военният профил в X "Defense Journal" публикува в петък твърдение, че "Фуджян" и ескадрата му са се придвижили към водите край Тайван. Постът, който е събрал над 91 000 гледания, предизвика смесени реакции, някои потребители го приеха за вероятно, а други го определиха като фалшива новина.

Спътникови снимки на Европейската космическа агенция (Sentinel‑2) обаче показват, че 316-метровият кораб остава на пристанище в северния китайски град Циндао. Видео кадри, показващи излитане на самолети от борда, са взети от промоционални материали на CCTV след официалното пускане на кораба през ноември, обяснява Бони Глейзър, директор на програмата за Индо‑Тихоокеанския регион към German Marshall Fund.

China's Type 055 destroyer Dongguan, hull number 109, boasts powerful combat capabilities, equipped with over 110 vertical launch units, multiple types of helicopters and drones, and a range of naval guns.#China #Chinatech #ChinaMoments #destroyer pic.twitter.com/l35z4xvGwS — CGTN Europe (@CGTNEurope) March 15, 2026

Реакции и анализ

Анализатори предупреждават да не се правят прибързани изводи въз основа на краткосрочни промени в активността на Китайската народноосвободителна армия (PLA).

Министерството на отбраната на Тайван съобщи, че във вторник 28 китайски самолета, включително изтребители и самолет за ранно предупреждение и контрол, са били проследени в Тайванския пролив, като 21 от тях са преминали средната линия в зоната за идентификация на въздушната отбрана на Тайван (ADIZ) по време на съвместни учения с китайски кораби.

Китайски десантен кораб заснет в близост до тайванското крайбрежие

Какво следва

Очаква се Китай да продължи да оказва натиск върху администрацията на президента Лай Чинг‑те чрез военна активност, дипломатическа изолация и икономически инструменти, за да сигнализира против действия към формална независимост на Тайван.

Според американски разузнавателни служители Си Дзинпин е инструктирал PLA да бъде готова да овладее Тайван до 2027 г., макар това да не означава непременно, че атаката ще бъде извършена точно през тази година.

Самолетоносачът е голям боен кораб, проектиран да служи като мобилна морска база за самолети. Основната му функция е да носи, изстрелва, приземява и обслужва въздухоплавателни средства, позволявайки им да действат на значителни разстояния от брега. По същество той представлява плаващо летище, способно да осигурява въздушна мощ за проекция на сила, въздушно превъзходство и подкрепа на военноморски операции. Тези кораби са ключов компонент на модерните военноморски сили, способни да разгръщат голям брой самолети, включително изтребители, бомбардировачи, самолети за ранно предупреждение и противолодъчна война, както и хеликоптери.

Концепцията за самолетоносача възниква в началото на 20-ти век с първите експерименти за излитане и кацане на самолети от кораби. Великобритания и САЩ са сред пионерите, като HMS Argus (1918) и USS Langley (1922) са считани за едни от първите истински самолетоносачи. През Втората световна война самолетоносачите се доказват като решаващи оръжия, заменяйки линкорите като основни ударни кораби на флота и играейки централна роля в ключови морски битки, като тази при Мидуей. След войната развитието продължава с въвеждането на ъглови полетни палуби, парни катапулти и ядрени силови установки, което значително увеличава размера, обхвата и бойните способности на тези кораби.

Значението на самолетоносачите се крие в тяхната несравнима способност за проекция на сила. Те позволяват на една нация да оперира със своите военновъздушни сили далеч от собствените си територии, без да се налага да разчита на наземни бази в чужди държави. Това ги прави стратегически активи, които могат бързо да бъдат разгърнати в зони на конфликт или за поддържане на стабилността, служейки като мощен инструмент за дипломация и възпиране. Освен военната си роля, самолетоносачите могат да бъдат използвани и за хуманитарни мисии и оказване на помощ при бедствия, предоставяйки мобилни командни центрове, болнични съоръжения и логистична подкрепа.

Съвременните самолетоносачи се отличават с огромни размери и сложност. Те могат да бъдат класифицирани според начина на изстрелване и кацане на самолети: CATOBAR (Catapult Assisted Take-Off Barrier Arrested Recovery), използващи катапулти за излитане и спирателни въжета за кацане; STOVL (Short Take-Off Vertical Landing) за самолети с късо излитане и вертикално кацане; и STOBAR (Short Take-Off Barrier Arrested Recovery), при които самолетите излитат със собствен ход от рампа и кацат със спирателни въжета. Големите самолетоносачи обикновено се задвижват от ядрени реактори, което им осигурява почти неограничен обхват. Тяхното въздушно крило се състои от десетки самолети, а екипажът често наброява хиляди души. Обикновено те действат като централен елемент на цяла ударна група, включваща разрушители, крайцери, подводници и поддържащи кораби, осигуряващи им защита и логистична подкрепа.