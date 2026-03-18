България

Китайски самолетоносач "Фуджян" и ескадрата му - слухове за позиция край Тайван

Спътникови снимки показват кораба на пристанище, опровергавайки слухове, че е изпратен край Тайван

18 март 2026, 16:48
С поред твърдения в социалните мрежи Китай вече е разположил най-новия си самолетоносач "Фуджян" и групата около него край бреговете на Тайван, пише Newsweek.

Китай затяга примката около Тайван

  • Защо е важно

Китай претендира Тайван за своя територия, макар Китайската комунистическа партия никога да не го е управлявала. Президентът Си Дзинпин заявява, че обединението е неизбежно и не изключва използването на сила за постигането му.

Присъствието на самолетоносач край Тайван би било значителна ескалация, като през последните години Китай вече засилва натиска чрез симулирани блокади и почти ежедневни полети над средната линия на Тайванския пролив.

  • Какво се знае

Военният профил в X "Defense Journal" публикува в петък твърдение, че "Фуджян" и ескадрата му са се придвижили към водите край Тайван. Постът, който е събрал над 91 000 гледания, предизвика смесени реакции, някои потребители го приеха за вероятно, а други го определиха като фалшива новина.

Спътникови снимки на Европейската космическа агенция (Sentinel‑2) обаче показват, че 316-метровият кораб остава на пристанище в северния китайски град Циндао. Видео кадри, показващи излитане на самолети от борда, са взети от промоционални материали на CCTV след официалното пускане на кораба през ноември, обяснява Бони Глейзър, директор на програмата за Индо‑Тихоокеанския регион към German Marshall Fund.

  • Реакции и анализ

Анализатори предупреждават да не се правят прибързани изводи въз основа на краткосрочни промени в активността на Китайската народноосвободителна армия (PLA).

Министерството на отбраната на Тайван съобщи, че във вторник 28 китайски самолета, включително изтребители и самолет за ранно предупреждение и контрол, са били проследени в Тайванския пролив, като 21 от тях са преминали средната линия в зоната за идентификация на въздушната отбрана на Тайван (ADIZ) по време на съвместни учения с китайски кораби.

Китайски десантен кораб заснет в близост до тайванското крайбрежие

  • Какво следва

Очаква се Китай да продължи да оказва натиск върху администрацията на президента Лай Чинг‑те чрез военна активност, дипломатическа изолация и икономически инструменти, за да сигнализира против действия към формална независимост на Тайван.

Според американски разузнавателни служители Си Дзинпин е инструктирал PLA да бъде готова да овладее Тайван до 2027 г., макар това да не означава непременно, че атаката ще бъде извършена точно през тази година.

Самолетоносачът е голям боен кораб, проектиран да служи като мобилна морска база за самолети. Основната му функция е да носи, изстрелва, приземява и обслужва въздухоплавателни средства, позволявайки им да действат на значителни разстояния от брега. По същество той представлява плаващо летище, способно да осигурява въздушна мощ за проекция на сила, въздушно превъзходство и подкрепа на военноморски операции. Тези кораби са ключов компонент на модерните военноморски сили, способни да разгръщат голям брой самолети, включително изтребители, бомбардировачи, самолети за ранно предупреждение и противолодъчна война, както и хеликоптери.

Концепцията за самолетоносача възниква в началото на 20-ти век с първите експерименти за излитане и кацане на самолети от кораби. Великобритания и САЩ са сред пионерите, като HMS Argus (1918) и USS Langley (1922) са считани за едни от първите истински самолетоносачи. През Втората световна война самолетоносачите се доказват като решаващи оръжия, заменяйки линкорите като основни ударни кораби на флота и играейки централна роля в ключови морски битки, като тази при Мидуей. След войната развитието продължава с въвеждането на ъглови полетни палуби, парни катапулти и ядрени силови установки, което значително увеличава размера, обхвата и бойните способности на тези кораби.

Значението на самолетоносачите се крие в тяхната несравнима способност за проекция на сила. Те позволяват на една нация да оперира със своите военновъздушни сили далеч от собствените си територии, без да се налага да разчита на наземни бази в чужди държави. Това ги прави стратегически активи, които могат бързо да бъдат разгърнати в зони на конфликт или за поддържане на стабилността, служейки като мощен инструмент за дипломация и възпиране. Освен военната си роля, самолетоносачите могат да бъдат използвани и за хуманитарни мисии и оказване на помощ при бедствия, предоставяйки мобилни командни центрове, болнични съоръжения и логистична подкрепа.

Съвременните самолетоносачи се отличават с огромни размери и сложност. Те могат да бъдат класифицирани според начина на изстрелване и кацане на самолети: CATOBAR (Catapult Assisted Take-Off Barrier Arrested Recovery), използващи катапулти за излитане и спирателни въжета за кацане; STOVL (Short Take-Off Vertical Landing) за самолети с късо излитане и вертикално кацане; и STOBAR (Short Take-Off Barrier Arrested Recovery), при които самолетите излитат със собствен ход от рампа и кацат със спирателни въжета. Големите самолетоносачи обикновено се задвижват от ядрени реактори, което им осигурява почти неограничен обхват. Тяхното въздушно крило се състои от десетки самолети, а екипажът често наброява хиляди души. Обикновено те действат като централен елемент на цяла ударна група, включваща разрушители, крайцери, подводници и поддържащи кораби, осигуряващи им защита и логистична подкрепа.

Източник: Newsweek    
Китай Тайван Самолетоносач Фуджян Спътникови изображения Военна ескалация Си Дзинпин Тайвански пролив Дезинформация Китайска народноосвободителна армия Геополитическо напрежение
Последвайте ни

По темата

ЦИК изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината

ЦИК изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината

„В момента се гаврят с моето име и моя престиж“: Иво Аръков пред Vesti.bg за скандала с хилядите евро от НФК

„В момента се гаврят с моето име и моя престиж“: Иво Аръков пред Vesti.bg за скандала с хилядите евро от НФК

Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

Иран се ядоса, почва „тежки удари“ по газа и петрола

Иран се ядоса, почва „тежки удари“ по газа и петрола

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Колко струва върховният премиум от Mercedes-Benz

Колко струва върховният премиум от Mercedes-Benz

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 1 ден
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 1 ден
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 1 ден
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Еманюел Макрон критикува съюзите с "опасни" политически сили

Свят Преди 31 минути

​Френският президент осъди социалисти и консерватори, които се обединяват с по-радикални партии на местно ниво

Безпрецедентна епидемия от менингит в Англия

Свят Преди 42 минути

Ситуацията еволюира бързо и може да се появят още случаи

Ужас, педофил се гаврил с деца на 4 и 7 г. в Благоевград

България Преди 2 часа

Той е осъден на 5 години затвор

„Кълна се в Корана, не съм ви враг“ – ирански командир към Мосад

Свят Преди 2 часа

Високопоставен ирански полицейски командир е молил еврейската държава „моля ви, елате да ни помогнете“ да свали Ислямската република, според съдържанието на изтекъл телефонен разговор

Кой е Джо Кент – мъжът, подал оставка като началник на отдела за борба с тероризма в администрацията на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Той е най-високопоставеният служител, напуснал администрацията заради решението на президента Доналд Тръмп да започне война с Иран

Защо най-страшният съюзник на Иран не се намесва?

Свят Преди 2 часа

Една от теориите е, че Иран отлага атаките на хутите срещу плавателни съдове

Рецептата за 100 години живот на Дик Ван Дайк: Забравете гнева, ако искате да оцелеете

Любопитно Преди 2 часа

Легендарният актьор Дик Ван Дайк отпразнува своя 100-тен рожден ден. Звездата от „Мери Попинз“ и „Чити Чити Бенг Бенг“ отдава забележителното си дълголетие на една проста житейска философия: позитивна нагласа и пълно отказване от гнева

Ключово газово съоръжение в Иран гори, ударено от САЩ и Израел

Свят Преди 2 часа

На място са изпратени противопожарни екипи

Тайният код в косите на Кейт: Какво послание скри принцесата в сложната си прическа?

Любопитно Преди 2 часа

Принцесата очарова със стилно зелено палто на Alexander McQueen и сложна прическа с плитки, в която експертите видяха поклон към Ирландия. Визията е намигване на първия ѝ парад от 2012 г., доказвайки умението ѝ да преплита традиция и съвременен шик

Иран с твърда позиция: Няма да има отстъпление по ядрената програма

Свят Преди 3 часа

Абас Арагчи смята, че след като войната свърши, страните от Персийския залив трябва да разработят нов протокол за Ормузкия проток

Премиерни заглавия и филми на велики режисьори завладяват KINO NOVA тази пролет

Любопитно Преди 3 часа

Киноманите ще се насладят на ексклузивна селекция от хитови ленти

ЕС се опасява от паническо купуване на газ заради ниските резерви

Свят Преди 3 часа

Страни членки предупреждават за масова спекулация, докато блокът се готви за масови покупки на газ преди зимата.

Шест зодии са на ръба на чудото: Сред тях ли сте

Любопитно Преди 3 часа

Прогнозата за седмицата до 22 март предполага, че няколко зодиакални знака ги очаква нещо специално. Вселената подготвя неочаквани възможности в кариерата, любовта, финансите и важните житейски решения

Президентът Йотова: Очаквам по-цялостен пакет компенсации за високите цени на горивата

България Преди 3 часа

"Никой не пожелава войната да продължи, но трябва да сме готови за всякакви варианти, заяви държавният глава

Риана и A$AP Rocky с първа публична поява след стрелбата в дома им

Любопитно Преди 3 часа

Световноизвестната певица Риана и партньорът ѝ A$AP Rocky бяха забелязани заедно в Ню Йорк за първи път след ужасяващото нападение над резиденцията им в Калифорния миналата седмица. Двойката се появи под засилена охрана, докато властите разкриват нови смразяващи подробности за стрелбата

Любовта, която побеждава страха

Любопитно Преди 3 часа

Теди и Виктор – семейство Николаеви – разказват своята история в подкаста NOVA LAB Баланс

