България временно спира търговията с емисии на ЕС

Е динодушно парламентът прие решение, с което даде мандат на служебното правителство да заяви позиция на България в рамките на заседанието на Европейския съвет на 19-20 март за необходимостта от временно преустановяване на прилагането на Системата за търговия с емисии на Европейския съюз (EU ETS) до приключване на текущия ѝ преглед на ниво Европейския съюз и разработване на механизъм за дерогация.

Решението бе подкрепено от всички парламентарни групи със 145 гласа „за", без „против" или „въздържал се". Подкрепиха го ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната-Демократична България", „Възраждане", „ДПС-Ново начало", „БСП-Обединена левица", „Има такъв народ", „Алианс за права и свободи", „Морал, единство, чест", „Величие" и трима нечленуващи в група народни представители.