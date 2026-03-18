МС обяви критериите за отпускане на помощи за горива

Максималният срок за предоставяне на подкрепата е 30 юни 2026 г.

18 март 2026, 11:14
Брутална агресия в Русе: Нападнаха с юмруци шофьор на автобус
Ивайло Мирчев: Няма напрежение в ПП-ДБ, коалицията търси подкрепа
Екшън в хижа "Камен дел": Мъж стреля, заплашва с нож и меч, после се барикадира
Костадинов посочи „големия враг“ на „Възраждане“ на изборите
Преди изборите: Започнаха мащабни проверки срещу търговията с вот
Рангел Бизюрев за смъртта на Митко от Цалапица: Не исках да го убивам, мечтаех за дом и семейство
Гюров: Гласувайте! Когато избирателната активност е висока, купеният вот губи силата си
ЦИК тегли номерата в бюлетината за гласуване

М инистерският съвет прие Програма за компенсиране на увеличените разходи за горива за физическите лица, след събитията в Близкия изток. Това заяви на брифинг социалният министър Хасан Адемов. 

Мерките са насочени към лицата, които са от т. нар. "уязвими групи" и помощта ще бъде временна. 

"Програмата ще предоставя финансова подкрепа в размер на 20 евро месечно с цел компенсиране на разходите за транспорт. Парите ще бъдат предоставяни чрез Агенцията за социално подпомагане", обясни Адемов. 

Критериите за получаване на подобна помощ са: 

  • Доходен критерий - право на подкрепа имат физически лица, чиито средномесечен брутен доход:

- за 2025 г. е по-малък или равен на 652,41 евро, което представлява два пъти линията на бедност;

- за 2024 г. е по-малък или равен на 537,88 евро, което представлява два пъти линията на бедност, определена тогава в размер на 526 лева.

Адемов посочи, че се начала данните за 2024 година да се вземат предивд, защото в момента все още тече кампанията по подаване на данъчни декларации и някои лица все още нямат регистрирани доходи, предаде NOVA.

  • Критерий за притежание на МПС – физическите лица трябва да притежават моторно превозно средство, да са съсобственици или лизингополучатели на МПС, като лизингът трябва да бъде от гаранционен фонд.
  • Критерий за цената на горивата – компенсацията на месечна база ще се изплаща при едно условие: в продължение на три поредни дни средната цена на бензин А95 или дизел да достигне или надхвърли 1,60 евро за литър, според данните на Националната агенция за приходите. Това представлява приблизително 20% увеличение на дребно спрямо средномесечните цени на горивата.

Максималният срок за предоставяне на тази подкрепа е 30 юни 2026 г.

"Както казахме, това е временна мярка, която може да бъде преосмислена при ескалиране на конфликта.  Очаква се мярката да обхване около 1 380 000 потребители, като необходимите средства ще бъдат осигурени от така наречения удължителен бюджет", обясни Адемов. 

Източник: NOVA    
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

"Престъпление като услуга": Най-новият руски шпионин може да е някой, когото познавате

Мощен взрив разтърси Бейрут - Израел разширява ударите срещу "Хизбула"

Иран екзекутира "шпионин на Мосад" - напрежението с Израел ескалира

Сините и Червените предизвикаха неочаквани реакции у шеф Ангелов

