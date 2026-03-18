Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

С лед като ЦИК определи официално подредбата в интегралната бюлетина за вота на 19 април, основните политически играчи побързаха да разчетат символиката (или липсата на такава) в изтеглените номера. Докато едни зaложиха на послания за толерантност и позитивизъм, други използваха трибуната, за да отправят остри предупреждения срещу изборни манипулации и „кражба на вот“.

Тома Биков: Не разчитаме на номера, да има толерантна кампания

Ние никога не сме разчитали на номера в бюлетината и на номера в предизборната кампания. Ще разчитаме на хората, които олицетворяват нашите идеи. Надяваме се да има толерантна кампания.

Това заяви Тома Биков от ГЕРБ-СДС, след като Централната избирателна комисия проведе жребия за номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април.

Депутатът изрази надежда за по-добро развитие на страната.

Станислав Анастасов: Няма да позволим али-бали с изборите

Номерът на ДПС е чудесен. Ще правим изцяло позитивна кампания и няма да позволим на партията на „петроханците и кой“ да правят али-бали с тяхно си МВР, което да мачка хората.

Това заяви Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало", след като Централната избирателна комисия проведе жребия за номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април.

Ще използваме всички законови средства, така че изборите да не бъдат откраднати от партията на „Петрохан“, ПП-ДБ и „кой“, каза Анастасов пред журналисти след жребия.

Станислав Балабанов: Ще има ИТН в 52-ия парламент

Номер едно са българските гражданите. Ще има „Има такъв народ“ в 52-ия парламент, за да върнем нормалността.

Това заяви Станислав Балабанов от ИТН, след като Централната избирателна комисия проведе жребия за номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април.

Балабанов не видя символика в изтеглените номера. Той заяви, че партията ще има представители в следващия парламент.

В навечерието на предизборната кампания не може да говорим за конкретни преговори, с който и да е, отговори той на въпрос за бъдещи коалиции и подкрепа.

Гълъб Донев: Хубавото на числата е, че не могат да им направят двойник

Номерът в бюлетината е без значение, сила и стойност има честният вот по съвест, без влияние и контрол. Това заяви Гълъб Донев от коалиция „Прогресивна България", за която днешният жребий в ЦИК определи номер 21 в бюлетината за предстоящия вот.

Хубавото на числата е, че не могат да им направят двойник, каза още Донев във връзка с появилите се в социалните мрежи снимки на офиси на „Прогресивна България“ с изписан номер, още преди да бъде проведен жребия в ЦИК.

Гълъб Донев не отговори на въпроси на медии къде е Румен Радев и защо не се появява в публичното пространство.

Ето и поредните номера, с които партиите и коалициите ще се явят на 19 април: