Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

„Числата нямат двойници“, „Няма да позволим али-бали“ и „Номер едно са гражданите“ – политическите лидери влязоха в остър тон веднага след определянето на номерата в бюлетината. Вижте най-интересните коментари на Биков, Анастасов, Балабанов, Донев и др.

18 март 2026, 17:01
Източник: Бойко Кичуков

С лед като ЦИК определи официално подредбата в интегралната бюлетина за вота на 19 април, основните политически играчи побързаха да разчетат символиката (или липсата на такава) в изтеглените номера. Докато едни зaложиха на послания за толерантност и позитивизъм, други използваха трибуната, за да отправят остри предупреждения срещу изборни манипулации и „кражба на вот“.

Тома Биков: Не разчитаме на номера, да има толерантна кампания

Ние никога не сме разчитали на номера в бюлетината и на номера в предизборната кампания. Ще разчитаме на хората, които олицетворяват нашите идеи. Надяваме се да има толерантна кампания. 

Това заяви Тома Биков от ГЕРБ-СДС, след като Централната избирателна комисия проведе жребия за номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април.

Депутатът изрази надежда за по-добро развитие на страната.

Станислав Анастасов: Няма да позволим али-бали с изборите

Номерът на ДПС е чудесен. Ще правим изцяло позитивна кампания и няма да позволим на партията на „петроханците и кой“ да правят али-бали с тяхно си МВР, което да мачка хората.  

Това заяви Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало", след като Централната избирателна комисия проведе жребия за номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април.

Ще използваме всички законови средства, така че изборите да не бъдат откраднати от партията на „Петрохан“, ПП-ДБ и „кой“, каза Анастасов пред журналисти след жребия.

Станислав Балабанов: Ще има ИТН в 52-ия парламент 

Номер едно са българските гражданите. Ще има „Има такъв народ“ в 52-ия парламент, за да върнем нормалността. 

Това заяви Станислав Балабанов от ИТН, след като Централната избирателна комисия проведе жребия за номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април.

Балабанов не видя символика в изтеглените номера. Той заяви, че партията ще има представители в следващия парламент.

В навечерието на предизборната кампания не може да говорим за конкретни преговори, с който и да е, отговори той на въпрос за бъдещи коалиции и подкрепа. 

Гълъб Донев: Хубавото на числата е, че не могат да им направят двойник 

Номерът в бюлетината е без значение, сила и стойност има честният вот по съвест, без влияние и контрол. Това заяви Гълъб Донев от коалиция „Прогресивна България", за която днешният жребий в ЦИК определи номер 21 в бюлетината за предстоящия вот.

Хубавото на числата е, че не могат да им направят двойник, каза още Донев във връзка с появилите се в социалните мрежи снимки на офиси на „Прогресивна България“ с изписан номер, още преди да бъде проведен жребия в ЦИК.

Гълъб Донев не отговори на въпроси на медии къде е Румен Радев и защо не се появява в публичното пространство.  

Ето и поредните номера, с които партиите и коалициите ще се явят на 19 април: 

  • 1. - Партия "Има такъв народ".
  • 2. - Партия "Пряка демокрация".
  • 3. - Коалиция "Синя България"
  • 4. - Партия "Морал, единство, чест".
  • 5. - Коалиция "БСП – Обединена левица".
  • 6. - "Народна партия истината и само истината".
  • 7. - Коалиция "Продължаваме Промяната – Демократична България".
  • 8. - Партия "Възраждане".
  • 9. - Коалиция  "Моя България".
  • 10. - Партия "Движение на непартийните кандидати".
  • 11 - Коалиция "Алианс за права и свободи" (АПС).
  • 12. - Коалиция "Антикорупционен блок".
  • 13. - Партия "Национално движение непокорна България".
  • 14. - Партия "Величие".
  • 15. - Коалиция ГЕРБ-СДС
  • 16. - Коалиция "Трети март".
  • 17. -  Партия "Движение за права и свободи".
  • 18. - Партия "Нация".
  • 19. - Партия "България може".
  • 20. - Коалиция "Сияние".
  • 21. - Коалиция "Прогресивна България".
  • 22. - Партия "Съпротива".
  • 23. - "Партия на Зелените"
  • 24. - Партия "Глас народен".

 

Източник: БГНЕС    
