Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

С лед като ЦИК определи официално подредбата в интегралната бюлетина за вота на 19 април, основните политически играчи побързаха да разчетат символиката (или липсата на такава) в изтеглените номера. Докато едни зaложиха на послания за толерантност и позитивизъм, други използваха трибуната, за да отправят остри предупреждения срещу изборни манипулации и „кражба на вот“.
ЦИК изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината
Тома Биков: Не разчитаме на номера, да има толерантна кампания
Ние никога не сме разчитали на номера в бюлетината и на номера в предизборната кампания. Ще разчитаме на хората, които олицетворяват нашите идеи. Надяваме се да има толерантна кампания.
Това заяви Тома Биков от ГЕРБ-СДС, след като Централната избирателна комисия проведе жребия за номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април.
Депутатът изрази надежда за по-добро развитие на страната.
Станислав Анастасов: Няма да позволим али-бали с изборите
Номерът на ДПС е чудесен. Ще правим изцяло позитивна кампания и няма да позволим на партията на „петроханците и кой“ да правят али-бали с тяхно си МВР, което да мачка хората.
Това заяви Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало", след като Централната избирателна комисия проведе жребия за номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април.
Ще използваме всички законови средства, така че изборите да не бъдат откраднати от партията на „Петрохан“, ПП-ДБ и „кой“, каза Анастасов пред журналисти след жребия.
Станислав Балабанов: Ще има ИТН в 52-ия парламент
Номер едно са българските гражданите. Ще има „Има такъв народ“ в 52-ия парламент, за да върнем нормалността.
Това заяви Станислав Балабанов от ИТН, след като Централната избирателна комисия проведе жребия за номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април.
Балабанов не видя символика в изтеглените номера. Той заяви, че партията ще има представители в следващия парламент.
В навечерието на предизборната кампания не може да говорим за конкретни преговори, с който и да е, отговори той на въпрос за бъдещи коалиции и подкрепа.
Гълъб Донев: Хубавото на числата е, че не могат да им направят двойник
Номерът в бюлетината е без значение, сила и стойност има честният вот по съвест, без влияние и контрол. Това заяви Гълъб Донев от коалиция „Прогресивна България", за която днешният жребий в ЦИК определи номер 21 в бюлетината за предстоящия вот.
Хубавото на числата е, че не могат да им направят двойник, каза още Донев във връзка с появилите се в социалните мрежи снимки на офиси на „Прогресивна България“ с изписан номер, още преди да бъде проведен жребия в ЦИК.
Гълъб Донев не отговори на въпроси на медии къде е Румен Радев и защо не се появява в публичното пространство.
Ето и поредните номера, с които партиите и коалициите ще се явят на 19 април:
- 1. - Партия "Има такъв народ".
- 2. - Партия "Пряка демокрация".
- 3. - Коалиция "Синя България"
- 4. - Партия "Морал, единство, чест".
- 5. - Коалиция "БСП – Обединена левица".
- 6. - "Народна партия истината и само истината".
- 7. - Коалиция "Продължаваме Промяната – Демократична България".
- 8. - Партия "Възраждане".
- 9. - Коалиция "Моя България".
- 10. - Партия "Движение на непартийните кандидати".
- 11 - Коалиция "Алианс за права и свободи" (АПС).
- 12. - Коалиция "Антикорупционен блок".
- 13. - Партия "Национално движение непокорна България".
- 14. - Партия "Величие".
- 15. - Коалиция ГЕРБ-СДС
- 16. - Коалиция "Трети март".
- 17. - Партия "Движение за права и свободи".
- 18. - Партия "Нация".
- 19. - Партия "България може".
- 20. - Коалиция "Сияние".
- 21. - Коалиция "Прогресивна България".
- 22. - Партия "Съпротива".
- 23. - "Партия на Зелените"
- 24. - Партия "Глас народен".