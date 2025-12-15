България

Радев проведе консултации с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, какви бяха акцентите

Евентуален политически проект на президента и участието му в избори, бюджетът за 2026 г. и промени в Изборния кодекс станаха теми по време на днешните разговори

П резидентът Румен Радев започна в понеделник (15 декември) консултациите с парламентарните групи преди връчването на мандат за съставяне на правителство, след като миналата седмица правителството подаде оставка.

Държавният глава разговаря с ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ).

Евентуален политически проект на президента и участието му в избори, бюджетът за 2026 г. и промени в Изборния кодекс бяха темите на днешните разговори.

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава "ала-бала с президента"

Държавният глава разговаря първо с ГЕРБ-СДС, като дойде само заместник-председателят на парламентарната група на Деница Сачева, а след нея при президента отидоха народните представители от ПП-ДБ Асен Василев (председател на "Продължаваме промяната"), Николай Денков (съпредседател на ПГ на ПП-ДБ), Ивайло Мирчев и Божидар Божанов  (съпредседатели на "Да, България"), Атанас Атанасов (председател на ДСБ) и Кристина Петкова.

"Благодаря Ви все пак, че дойдохте да отсрамите и мъжете във Вашата партия. Нерядко историята е показвала, че мъжете се крият зад жени, така че Ви прави чест", каза Радев на Сачева.

"Водената от Вас коалиция прояви мъдрост и подаде оставка в резултат на мащабните протести, обхванали цялата страна. От Вас се очаква да проявите и отговорност, воденото от Вашата партия правителство да продължи да изпълнява в пълен обем своите конституционни задължения", каза още Румен Радев.

"Единственият генерал в политиката, за когото работя, добре знае кога е време за мъже и кога за жени. Досега решенията му са показали, че мъдростта е по-важна от грубата демонстрация на сила", отговори Деница Сачева.

"Ново управление в това Народно събрание е невъзможно и силно нежелателно", заяви Асен Василев.

Според президента правителството бе принудено да подаде оставка заради управленския модел и поведението на своите лидери.

Старт на консултациите: Деница Сачева от ГЕРБ-СДС разговаря с президента

За евентуален политически проект на президента

От ГЕРБ-СДС призоваха държавния глава да определи дата за избори, както и да участва в тях със свой проект, предвид това, че според тях Радев често създавал политически проекти.

Председателят на ДСБ Атанас Атанасов поиска Радев да каже дали ще прави свой политически проект и дали ще се яви на задаващите се предсрочни парламентарни избори. С кого разговаряме в момента – с президента или с конкурента, допълни той.

Що се отнася до мой политически проект – аз не говоря за такъв, но от години непрекъснато се говори и се внушава. Не е мястото тук за дебати има ли го, няма ли го. Предлагам Ви да не допускаме тези консултации да се превръщат в предизборна кампания, заяви държавният глава.

Бюджет 2026

"Съгласно Конституцията, правителството е длъжно да изпълнява своите задължения в пълен обем, докато се смени от служебно правителство", отбеляза Румен Радев.

"Още днес, вероятно в следващите часове, ще бъде внесен т.нар. удължителен бюджет", заяви Деница Сачева. По думите ѝ по отношение на бюджета синдикатите и работодателите трябва да питат вече опозицията и президентството защо не се приема, тъй като те призовавали за удължителен бюджет. 

"Никога не съм казвал, че трябва да има удължен бюджет", отговори президентът.

"Минималната работна заплата е определена вече с постановление на Министерския съвет на друго ниво и тя трябва да бъде предвидена и в закон", обясни Асен Василев. ПП-ДБ се надяват т.нар. удължителен бюджет да бъде внесен тази седмица и заявиха готовност депутатите от парламентарната група да работят между Коледа и Нова година. Василев отбеляза също, че актуализацията на пенсиите се прави от 1 юли, така че ще има възможност да се приеме нов бюджет от ново правителство. 

Изборният кодекс

Президентът попита дали от ПП-ДБ ще инициират промени в Изборния кодекс, "така че да имаме по-голяма прозрачност и честност". Конституционният съд констатира редица процедурни и организационни проблеми при последните парламентарни избори, отбеляза държавният глава. Той заяви, че подкрепя 100 % машинно гласуване с контролно броене на разписките.

От ПП-ДБ настояха за промени в Изборния кодекс, с които да бъде въведено изцяло машинно гласуване. 

Според Сачева трудно би се постигнал консенсус в този парламент. "Това не значи, че темите няма да бъдат обсъждани в Народното събрание, то ще реши", коментира тя. Друг е въпросът, според нея, доколко е удачно измененията в кодекса да бъдат правени непосредствено преди избори.

Източник: Лилия Йорданова, Нелли Желева, Николай Трифонов - БТА    
Радев консултации правителство
