„ДПС – Ново начало“: „Да“ на машинното гласуване, но не с тези машини

Президентът към „Възраждане“: Точно за вас няма нужда от специални увертюри

В тори ден продължават консултациите при президента Румен Радев за съставяне на ново правителство в рамките на 51-ия парламент. Днес в 11:30 ч. при президента Румен Радев влязоха представители на четвъртата по големина партия в Народното събрание „ДПС – Ново начало“.

Представителите на медиите и политическите наблюдатели с интерес чакаха да видят дали делегацията на партията ще бъде водена от нейния лидер Делян Пеевски. Той не се появи, а на негово място застана зам.-председателят Йордан Цонев. С него са Искра Михайлова и Халил Летифов.

„Вие не сте част от управляващата коалиция, но винаги сте изразявали своята подкрепя и сте крепели това управление с ясната позиция“, обърна се към тях президентът.

„Благодаря за поканата и за поставените въпроси. Да, ние подкрепяхме това управление с ясното съзнание, че политическата криза от последните 4 години трябва да намери своето решение. Това беше нашето разбиране и тук държа да подчертая, че не сме участвали в управлението с постове, това беше наше решение.

Събитията, които се случиха, ясно ни показват, че този парламент е приключил своят политически живот. По наше мнение трябваше да има редовен, нормален бюджет, а не удължителен. При сегашната ситуация, в която всички партии го искат, обаче ще подкрепим и него.

Трябват ни такива промени в изборния кодекс така че изборният процес трябва да бъде още по прозрачен. От годни ДПС настоява за машинно гласуване, но не и с тези машини, които са абсолютно компрометирани. Те трябва да са преброяващи, сканиращи“, каза Йордан Цонев.

По думите на Цонев бюджетът не е бил добре комуникиран - нито със социалните партньори, нито с обществото. „Може да има много варианти на план-сметките, но важното е зад какво застава управляващото мнозинство. Първият бюджет беше по-добър от втория, а вторият – по-добър от удължителния, който е кризисен и не позволява определени политики. Според него се харчи каквото се събира, така че няма защита на социалните политики за обществото. Януари и февруари са най-слабите откъм постъпления на приходи, което ще затрудни процеса. Дефект е, че не приехме редовен бюджет за 2026 г.

Спекулата е основната опасност при въвеждане на еврото, защото институциите вече са готови, при тях няма проблеми. Ще продължим да бъдем активни и по време на служебния кабинет относно овладяването на спекулата“, посочи още зам.-председателят на ПГ на „ДПС - Ново начало“.

„Оставаме отговорни пред този процес. Имаме много подготвени промени в законодателството. Изучихме примера и на Хърватия, на Румъния, и на Гърция и знаем какво трябва да се направи, увери Цонев.

„Напълно подкрепям всички мерки, така че да не се повишават цените необосновано“, заяви държавният глава и попита това не трябваше ли да се случи още в началото на годината. Според него това, обаче, не се е случило.

Цонев каза, че споделя критиката на президента за мерките, че не бяха много адекватни. „Опитвахме се нашата партия да правим всичко възможно и трябваше да бъде по-твърда изпълнителната власт. Трябваше да бъдем по-твърди, по-действени. В Гърция имат същия проблем с цените“, посочи Цонев. „Правителството там е сключило споразумение с веригите за над 1000 стоки да се следят и да не се покачват спекулативно цените. Преди да отидат веригите да сключат споразумението, регулаторите са наложили санкции за над 1 млрд. евро. Тези санкции са принудили веригите да седнат на масата на преговорите“, добави Цонев.

„Хартиената бюлетина дава дефект в СИК. Но с тези машини, чийто софтуер не е под достатъчно ефективен контрол и които показаха защо в Европа никъде ги няма, не сме съгласни те да отчитат резултатите. Трябва да се брои и трябва партиен и граждански контрол, и видеонаблюдение“, категоричен е заместник-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало.

„Дефект е, че не приехме редовен бюджет. И сега сме готови да приемем вариант на редовен бюджет, но в парламента няма съгласие за такъв закон“, каза още Цонев.

По-рано тази сутрин в президентството на консултации с държавния глава дойде и партия „Възраждане“, предвождана от лидера си Костадин Костадинов.

В понеделник (15 декември) на консултации при Радев бяха представители на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. Първата среща на президента беше с Деница Сачева, която беше единственият представител на ГЕРБ, който дойде за среща с Радев, а разговорът премина с размяна на любопитни реплики.

Втората среща беше с представители на ПП-ДБ, от които държавният глава поиска отговор какво са имали предвид от ПП под „ала-бала през президента“.

Как се стигна до тук?

Министър-председателят Росен Желязков обяви миналата седмица (11 декември), че оглавяваното от него правителство подава оставка. Това се случи минути преди в парламента да бъде гласуван шестият вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ и след мащабни протести в цялата страна. Въпреки оставката, гласуването по вота все пак беше проведено и вотът беше отхвърлен.

В петък (12 декември) депутатите в пленарна зала гласуваха с пълно единодушие – 227 гласа „за“ и оставката на правителството беше приета. При гласуването „против“ и „въздържал се“ нямаше.

След оставката на кабинета, правителството става правителство в оставка и продължава да изпълнява функциите си до избирането на нов кабинет или назначаването на служебно правителство от президента.

Ако партиите не успеят да съставят нов кабинет в рамките на настоящия парламен, следва назначаването на служебно правителство от президента и насрочването на предсрочни парламентарни избори.

Според последните промени в Конституцията за служебен министър-председател се назначава някой измежду председателя на Народното събрание, управителя или подуправител на Българската народна банка, председателя или заместник-председател на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник.