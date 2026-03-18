България

Катастрофа между пътнически и товарен бус в Ямбол

Вследствие на удара едното превозно средство се е преобърнало

18 март 2026, 18:14
К атастрофа между пътнически и товарен бус затруднява движението на възлово кръстовище в Ямбол. Инцидентът е станал около 14:10 ч. на т.нар. кръстовище при ДАП, между ул. „Търговска“ и източния околовръстен път. Няма тежко пострадали, информираха от полицията.

Вследствие на удара едното превозно средство се е преобърнало. На мястото се извършват процесуално-следствени действия. Движението се регулира от екип на „Пътна полиция“, откъдето призовават шофьорите за преминаване с повишено внимание през участъка.

Двама души – мъж и жена, са прегледани в спешно отделение на областната болница „Св. Пантелеймон“. Те са били с повърхностни наранявания и след направени изследвания и обработка на раните, не се е наложила хоспитализация, казаха пред БТА от лечебното заведение.

Източник: БТА, Мира Безус    
Пътна катастрофа Ямбол Бусове
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всичко от днес

