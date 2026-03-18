Парламентът реши: Два пъти годишно ще получават добавки най-нуждаещите се

П арламентът окончателно записа в закон т.нар. коледни и великденски добавки. Депутатите приеха на две четения в едно заседание промени в Закона за социалното подпомагане, предложени от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

С промените беше разширен кръгът на хората, които имат право на тях. Помощта ще се получава два пъти годишно – през април и през ноември.

Според вносителя целта е създаване на устойчиво законодателно решение и устойчива държавна политика за подпомагане на всички уязвими нискодоходни групи – самотни майки, многодетни семейства, пенсионери с размер на пенсията под прага на бедност, за посрещане на най-светлите празници. Досега единствено групата на пенсионерите имаше право на такова целево подпомагане.

Цветан Предов от „Има такъв народ" предложи в зала редакционна поправка, която предвижда за всички деца да се получават великденски и коледни добавки. В проекта на вносителите е предвидено ограничение, като в кръга на имащите право на празничните добавки бяха деца, настанени в приемни семейства или в семейства на родни, младежи от 18 до 21 години, които до навършване на тази възраст са ползвали социална или интегрирана здравна услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път.

Предвидената подкрепа с целева помощ през месеците април и ноември ежегодно ще бъде насочена към пенсионери с доходи под линията на бедност, лица с увреждания, самотно живеещи лица, самотни майки и други групи, при съобразяване на определени критерии за достъп до помощта.

Размерът на целевата помощ ще бъде определян в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не може да бъде по-малък от предходната година.

Право на празничните добавки ще имат и ветераните от войните, които са подпомагани от Агенцията за социално подпомагане.

За реализирането на законодателната инициатива не се предвиждат допълнителни разходи за администриране и това няма да има пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет, защото няма да се налага извършването на нова социална оценка.

В дебата Цветан Предов заяви, че „Има такъв народ“ ще подкрепят законопроекта. Според него обаче не е време сега да се разширява кръгът на получаващите тези помощи. И предложи в следващото 52-ро НС да се направи работна група и да се обсъдят всички възможности. През 2000 г. приехме закон за закрила на детето, посочи депутатът. И защото, по думите му, всяко дете може да попадне в даден момент в презумпцията на уязвимост, затова предлагаме за всички деца да се получава помощ за Великден и Коледа.

Борислав Гуцанов, „БСП-Обединена левица“, изтъкна, че записана вече в законопроект, такава разпоредба може да даде предсказуемост на хората, които се нуждаят от подобна подкрепа. Не само пенсионерите по тези празници имат нужда от подкрепа, затова включихме деца, хора с увреждания, хора, изпаднали в тежка ситуация, подчерта бившият социален министър. Според него е необходима предсказуемост, хората да знаят, че ще имат тази подкрепа, а не да се отпуска по волята на управляващите.

Георги Георгиев от „Възраждане“ коментира, че, когато говорим за помощ на уязвими групи, е добре държавата да има конкретна и ясна политика и регламентирани правила. Ще подкрепим законопроекта, защото това е правилният подход, а не всяка година да има пазарлъци в залата за нещо, което трябва да бъде ясно разписано, подчерта депутатът.