Ужас, педофил се гаврил с деца на 4 и 7 г. в Благоевград

П о обвинение на Окръжна прокуратура - Благоевград 63 годишен мъж е осъден на пет години лишаване от свобода за извършени от него престъпления против половата неприкосновеност по отношение на малолетни лица, съобщават от държавното обвинение.

В хода на проведеното разследване е установено, че при условията на продължавано престъпление в периода от ноември до август 2023 г. в Благоевград мъжът е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление с малолетно лице, на 4 години, както и че в същия период е извършил действия на полово удовлетворение с малолетно лице, на 7 години, от същия пол.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд.