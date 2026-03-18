Кой е Джо Кент – мъжът, подал оставка като началник на отдела за борба с тероризма в администрацията на Тръмп

Той е най-високопоставеният служител, напуснал администрацията заради решението на президента Доналд Тръмп да започне война с Иран

18 март 2026, 14:58
Е дин от водещите експерти по контратероризъм в САЩ, Джо Кент, подаде оставка в знак на протест срещу войната на страната му с Иран., пише Al Jazeera​.

Във вторник той публикува писмото си за напускане в социалната мрежа X, адресирано до президента Доналд Тръмп.

"Не мога с чиста съвест да подкрепя продължаващата война в Иран", пише Кент.

"Иран не представляваше непосредствена заплаха за нашата страна и е ясно, че започнахме тази война под натиска на Израел и неговото влиятелно лоби в САЩ."

До тази седмица Кент оглавяваше Националния център за контратероризъм - агенцията, която координира и анализира разузнавателна информация за терористични заплахи.

Оставката му е най-сериозното вътрешно противопоставяне срещу войната в рамките на администрацията на Тръмп досега.

  • Кой е Джо Кент

Кент, 45-годишен, е бивш военен и политически кандидат, около когото има противоречия заради предполагаеми връзки с крайнодесни активисти.

Той е служил в специалните части на американската армия и е участвал в 11 бойни мисии, включително във войната в Ирак.

Съпругата му, Шанън Кент, специалист по криптология във военноморските сили на САЩ, загива през 2019 г. в Сирия при самоубийствен атентат, оставяйки две деца.

След напускането на армията Кент работи като паравоенен служител за Централно разузнавателно управление, преди да се насочи към политиката.

Той два пъти се кандидатира като републиканец за Конгреса от щата Вашингтон през 2022 и 2024 г., но губи и двата пъти от демократа Мари Глюзенкамп Перес.

  • Колко дълго е бил в администрацията

Кент е ръководил Националния център за контратероризъм по-малко от осем месеца.

През юли Сенатът го утвърждава с 52 гласа "за" срещу 44 "против", като подкрепата идва само от републиканците.

  • Кои са неговите съюзници

Директорът на националното разузнаване Тулси Габард е била негов пряк ръководител.

Тя първоначално приветства назначението му, определяйки го като "патриот".

Габард, Кент и вицепрезидентът Джей Ди Ванс се смятат за част от крило в администрацията, по-скептично към военни интервенции в чужбина.

Въпреки това, след оставката Габард се дистанцира от позицията му и подчерта подкрепата си за политиката на Тръмп спрямо Иран.

  • Защо Кент подаде оставка

Като ветеран Кент изразява сериозни опасения от нова голяма война в Близкия изток.

В писмото си той припомня, че Тръмп е обещал да държи САЩ далеч от "безкрайни войни" като тези в Ирак и Афганистан.

"До юни 2025 г. вие разбирахте, че войните в Близкия изток са капан, който отнема живота на нашите граждани и подкопава благосъстоянието ни", пише той.

Кент твърди, че президентът е бил подведен относно заплахата от Иран и обвинява медии, както и високопоставени израелски представители и лобисти, че са повлияли на решението за война.

  • Ще повлияе ли оставката на политиката на Тръмп

Според политолога Пол Куърк оставката показва, че действията на Тръмп противоречат на съветите на експерти по сигурност.

Въпреки това той се съмнява, че сам по себе си Кент ще промени решенията на президента.

По думите му, оставката по-скоро добавя тежест към вече съществуващите критики срещу войната.

  • Какви могат да са политическите последици

Макар да е малко вероятно да промени военната стратегия, напускането на Кент може да има политически ефект.

Той е популярна фигура сред поддръжниците на движението MAGA и критиките му могат да сигнализират за нарастващо недоволство сред част от десните избиратели.

  • Реакции

Оставката предизвика разделение сред републиканците.

Самият Тръмп я коментира остро:

"Винаги съм мислел, че е добър човек, но и че е слаб по въпросите на сигурността. Добре е, че си тръгна, защото каза, че Иран не е заплаха."

Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит също отхвърли твърденията му като "обидни и нелепи".

Някои политици, като Майк Джонсън и Том Котън, заявиха, че Кент греши в оценката си за Иран.

Други обаче го подкрепиха, включително коментаторът Тъкър Карлсън, който го нарече "един от най-смелите хора".

  • Обвинения в антисемитизъм

Част от критиките към Кент са свързани с обвинения, че в писмото си използва антисемитска реторика, обвинявайки Израел за влиянието върху решението за война.

Конгресмените Дон Бейкън и Джош Готхаймер осъдиха думите му като "опасни" и "предразсъдъчни".

Източник: Al Jazeera    
Джо Кент Оставка Война с Иран Контратероризъм Администрация на Тръмп Национален център за контратероризъм Близък изток Протест срещу войната Политически последици Обвинения в антисемитизъм
Palms Bet застава зад едно от най-зрелищните светски събития на годината

