„В момента се гаврят с моето име и моя престиж“: Иво Аръков пред Vesti.bg за скандала с хилядите евро от НФК

Актьорът заявява, че няма политически връзки и средствата не са прибрани

София-Никол Николова София-Никол Николова

18 март 2026, 13:38
Източник: NOVA

А ктьорът Иво Аръков определи като „политическа атака“ информацията за отпуснати над 325 хил. евро от Национален фонд „Култура“ (НФК) за негови музикални проекти. Пред Vesti.bg той заяви, че към момента не е получил нито лев от сумите, посочени в публичното пространство, и реализира европейското си турне със собствени средства. Коментарът му идва след разкрития за мащабно финансиране на фирмата му "Фиш Ай“ ЕООД в последните дни на кабинета в оставка, което предизвика остри реакции в арт средите заради ниската популярност на проектите му в стрийминг платформите.

  • Аръков: Средствата не са прибрани

Аръков уточни, че проектът, за който е одобрен, все още е в ход и никоя от сумите не е прибрана.

"Към момента аз харча свои средства. Аз съм одобрен за проекта, но това, че си одобрен, не означава, че си прибрал парите. Трябва да имаш ресурс да заплатиш за това, което си написал като проект. Никоя от сумите, посочени в медиите, не са прибрани по простата причина, че проектът е още в движение."

Актьорът посочи, че средствата се използват за разходи по проектите и за заплати на хората, работили по тях, и че ще публикува подробна разбивка за всички твърдения, които смята за неверни.

  • Финансирането от фонд "Култура"

Аръков посочи, че разчита на финансиране, защото в България има концентрация на музикалната индустрия около един лейбъл, който определя достъпа до медии.

"Нас артистите не ни въртят по музикалните телевизии, не ни въртят по радиата, защото един музикален лейбъл в България определя пазара. Аз правя музика, правя творчество и никъде не ме въртят. Как бих могъл да имам по-голяма популярност от това, което имам в момента?"

По думите му финансирането дава възможност проектите му да достигнат до публиката в чужбина.

  • Европейският аспект на проектите

Аръков обясни, че част от проектите включват концерти с безплатен вход и турне в европейски градове, за да се гарантира достъп до творчеството за всички.

"В ядрото на европейския проект е, че творчеството трябва да е достъпно за абсолютно всички. Идеята за тези проекти е да подпомагат артистите, за да могат да достигнат до повече хора и да самогенерират печалби."

"Опитваме се да привлечем чуждестранна аудитория, за да мога следващия път да функционирам самостоятелно и билетите да се продават", каза той.

Той уточни, че очаква финансиране от проекта да покрие част от разходите, които вече са поети от него лично.

  • Одобрение и критерии за проектите

По думите му, проектите "DESOLE" и други инициативи са били одобрени след първоначално отхвърляне. "Получих одобрението на 19 декември и имам срок до 31 май да осъществя проекта. Проектът е писан през 2024 г., а се реализира през 2026 г.", обясни Аръков.

Той уточни, че одобрението е от комисия, а не от министър, и че финансирането се използва за реализация на авторски песни, музикални клипове и турне. "Тези средства дават възможност да промотирам себе си. В България не ми се дава сцена, не ме пускат по радиата и телевизиите, затова използвам тези възможности", допълни той.

"Аз бях резерва в конкурса. За да бъда одобрен, това означава, че хората преди мен са се отказали или не са могли да осъществят проекта си. В момента се гаврят с моето име и моя престиж".

Относно критиките за евентуалната политическа обвързаност, Аръков заяви: "Нямам нищо общо политически. С Мариян Бачев сме колеги, но това е всичко. Статията, която беше публикувана, е политическа атака и съдържа много невярна информация."

Той уточни, че не е участвал в определянето на критериите за одобрение и няма политически връзки с членове на комисията.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потърсихме Мариан Бачев за коментар относно финансирането на проектите на Иво Аръков. Той уточни:

"НФК е второстепенен разпоредител, както и останалите над 100 под шапката на МК. Отговорност носи този, чийто подпис е под съответния документ."

Мариян Бачев добави, че избягва да изпада в обяснителен режим за теми, към които няма пряко отношение.

Днес се появи информация, че актьорът Иво Аръков е получил стотици хиляди евро за "създаване и промотиране на авторски песни" в последните дни на Мариан Бачев като министър на културата и принципал на Национален фонд "Култура". За това алармираха от страницата Today's Metal в социалните мрежи. По техни данни бенефициентът има 74 слушатели месечно в Spotify, а най-успешната му песен там е с около 3250 слушания. В YouTube, където през годините е споделил пет свои песни, Иво има около 2000 последователи.

Малко по-популярен е 37-годишният Аръков като актьор. Още като студент в НАТФИЗ той се снима във филма "Кецове", а после и редица сериали. Участва активно в риалити предавания: "VIP Brother", "Като две капки вода", "Hell's Kitchen". Роден е в гр. Белослав, а юношеските си години прекарва в Ростов на Дон, Русия, където работи баща му.

Справка в профила на Аръков показва, че в момента провежда турне из десетина европейски града - Париж, Милано, Барселона, Стокхолм, Будапеща, Валенсия и др. Входът за концертите е свободен.

Извършена от "Площад Славейков" проверка в регистрите на НФ "Култура" показа как актьорът е "заработил" парите за екскурзиите си. "Фиш Ай" ЕООД - дружество с управител Иво Аръков и собственик баща му Максим Аръков - е двукратен бенефициент по линия на НФК и Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на месец. На 19 декември 2025 г. фирмата получава 499 084, 54 лв. по процедура BGRRP-11.019. Липсват име и описание на проекта, но "Площад Славейков" предполага, че осигуреното финансиране е за сериала "Изолация", за който Аръков често говори и чийто трейлър е публикувал преди 4 дни.

Точно месец по-късно, на 19 януари, "Фиш Ай" ЕООД печели финансиране още веднъж – този път 255 177,87 лв., за проекта "DESOLE". По-рано през 2025 г. същият е кандидатствал по друга програма в НФК и си е определил по-скромен бюджет - 75 000 лв. Ето как го описва авторът му: "Вълнуващо музикално пътешествие, родено от страстта на Иво Аръков към рок музиката и желанието му да сподели своята креативност със света. Този независим лейбъл Fish Eye ще представи песни както на английски, така и на роден език, демонстрирайки универсалното влияние на рок жанра. Проектът има за цел да вдъхнови хората чрез своите провокиращи мисли."

Първоначално кандидатурата е отхвърлена. През януари 2026 г. обаче - вече при правителство в оставка - "DESOLE" се появява сред резервите за финансиране по НПВУ, като сумата е увеличена близо 4 пъти; въпреки че НФК веднъж вече е заявил, че той няма установени "художествени качества". Според заповедта на НФК и двата проекта са гарантирани от т. нар. "предварително изпълнение", тоест средствата за тях се считат за отпуснати и не зависят от евентуални обжалвания, пише Агенция "Фокус".

"Историята с дебелото финансиране на актьора Аръков е историята на управлението на ИТН в Министерство на културата", отбелязва музикантът Венци Мицов. "Последната година ръководството на НФК работеше така - първо изгони комай цялата администрация. После Тошко Йорданов подмени един куп оценители... В становищата цареше хаос... Хора с еднакви точки получаваха различни присъди - един със 75 получава финансиране, друг със 75 - не. Но извън това тоя случай е величествен и с друго - през 2024 година подобен проект на Аръков получи отказ за финансиране от старите комисии. През 2025 пак е получил отказ. Но в началото на 2026 той внезапно получава доста пари. Като казвам доста, познавам отлично проекти на групи, които записаха цели албуми за 18-25 000 лева", пише той във Фейсбук. 

По време на министерстването си Мариан Бачев смени на два пъти и директора на Национален фонд "Култура". Първият, активистът на ИТН Красимир Димитров, за три месеца не стартира нито една програма, след което подаде оставка. От май м.г. на поста е София Щерева, нашумяла през 2022 г. с източването на 1.2 млн. лв. от сметки на ПРОФОН, предвидени за хонорари на певци и композитори.

Автор: София-Никол Николова
По темата

"Как се стреляш два пъти с различни оръжия?": Майката на Николай Златков с нови разкрития

Фотобомба на годината: Никол Кидман открадна шоуто от Джеф Безос и Лорън Санчес

САЩ удариха иранското крайбрежие с 2,2-тонни бомби „разбивачи на бункери“

Два пъти годишно най-нуждаещите се ще получават добавки

Вторият Neue Klasse модел на BMW i3 идва с 469 к.с. и туптящо Сърце на радостта

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Западни лидери застанаха срещу Израел
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Иран с твърда позиция: Няма да има отстъпление по ядрената програма

Абас Арагчи смята, че след като войната свърши, страните от Персийския залив трябва да разработят нов протокол за Ормузкия проток

Премиерни заглавия и филми на велики режисьори завладяват KINO NOVA тази пролет

Киноманите ще се насладят на ексклузивна селекция от хитови ленти

Президентът Йотова: Очаквам по-цялостен пакет компенсации за високите цени на горивата

"Никой не пожелава войната да продължи, но трябва да сме готови за всякакви варианти, заяви държавният глава

Риана и A$AP Rocky с първа публична поява след стрелбата в дома им

Световноизвестната певица Риана и партньорът ѝ A$AP Rocky бяха забелязани заедно в Ню Йорк за първи път след ужасяващото нападение над резиденцията им в Калифорния миналата седмица. Двойката се появи под засилена охрана, докато властите разкриват нови смразяващи подробности за стрелбата

Любовта, която побеждава страха

Теди и Виктор – семейство Николаеви – разказват своята история в подкаста NOVA LAB Баланс

Гюров на ключова среща в Брюксел: ЕС обсъжда ескалацията в Близкия изток

В рамките на заседанието ще бъде разгледана и темата за стратегическата конкурентоспособност на ЕС

"Оскар" от разтопена стомана: Шон Пен получи статуетка, изкована от ударен вагон

Холивудската звезда Шон Пен пропусна 98-ата церемония по връчването на наградите „Оскар“, за да изрази подкрепата си за Украйна, където беше изненадан с емоционален подарък – трофей, изработен от отломките на ударен от руска ракета влак

Семейството на убитото край Околчица момче: По тялото му няма следи от сексуално посегателство

Близките заявиха, че вярват на разследващите органи

Palms Bet застава зад едно от най-зрелищните светски събития на годината

Израел се похвали с убийството на още един ирански лидер

Министърът на електронното управление призова гражданите да гласуват с машини

За тези избори ще се извърши проверка на софтуерния код на 100% от инсталираните машини за гласуване, заяви Георги Шарков

Борисов заминава за Брюксел за официалната церемония по повод 50-годишнината от създаването на ЕНП

МЕЧ регистрира листите си с кандидати за народни представители

„Най-лошият сценарий“: Ядрените опасения в Близкия изток тревожат СЗО

СЗО актуализира подготовката на персонала си за реакция при ядрен инцидент, включително чрез предоставяне на насоки на властите относно рисковете за общественото здраве и мерките, които хората трябва да предприемат, за да се защитят

"ДПС - Ново начало" регистрира листите си с кандидати за народни представители

Зловеща история от Македония: Когато „кроткият“ колега се оказа сериен убиец

В продължение на 20 години Владо Танески е журналист в малкия град Кичево, в Северна Македония, отразявайки теми като местни новини и общински дела. Но след това, през 2005 г., той попада на голяма история. Жена е изчезнала – местна чистачка

10 породи кучета, подходящи за отглеждане на открито

12 породи котки, които обичат разходките навън

Зимен нюанс в началото на пролетта

Нов живот за старо бомбоубежище в София

"Холивудско лице": Защо звездите започват да си приличат все повече и на какво се дължи това

Катя от „Ритон“ посреща 68-мия си рожден ден в НДК, с торта и приятели

Мениджърът на Лийдс: Обичам Илия Груев, той е фантастичен

Донарума изригна с много силни думи за Винисиус

Бащата на убитото край Околчица дете: По тялото на сина ми не са открити следи от сексуално посегателство

НС реши: Най-нуждаещите се ще получават добавки два пъти годишно

