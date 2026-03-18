Иран се ядоса, почва „тежки удари“ по газа и петрола

Цената на петрола сорт „Брент“ се покачва до близо 109 долара за барел

18 март 2026, 17:19
Иран се ядоса, почва „тежки удари“ по газа и петрола
И ранската армия обяви, че ще атакува енергийна инфраструктура в страните от Персийския залив след като по-рано днес американско-израелски удар подпали ключови газови съоръжения в Иран, съобщи държавната телевизия на Ислямската република.

Оперативното командване „Хатам ал-Анбия“ заяви, че ще „нанесе тежки удари по източника на агресията“ и ще разглежда като цели горивната, енергийната и газовата инфраструктура на държавите, от чиято територия са били извършени атаките.

Техеран обвинява страните от Залива, че са позволили на САЩ да използват тяхна територия за нанасяне на удари. Държавната телевизия на Иран публикува списък с „легитимни цели“, включващ нефтени и газови обекти в Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, като посочи, че те „ще бъдат атакувани в следващите часове“.

Днес части от газовите съоръжения в специалната енергийна икономическа зона Южен Парс в Асалуйе бяха ударени подпалени.

Най-малко четири силни експлозии бяха чути днес в столицата на иракски Кюрдистан Ербил. Журналисти на АФП са видели дим над предградието на Ербил, където се намира американско консулство, а също летището, където са разположени войници от водената от САЩ международната антиджихадистка коалиция. 

Цената на петрола сорт "Брент", който е референтен за Европа, се показва с над 5%, до близо 109 долара за барел, след заплахата от Иран.

ЦИК изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината

„В момента се гаврят с моето име и моя престиж“: Иво Аръков пред Vesti.bg за скандала с хилядите евро от НФК

Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

Иран се ядоса, почва „тежки удари“ по газа и петрола

Иран се ядоса, почва „тежки удари“ по газа и петрола

Два пъти годишно най-нуждаещите се ще получават добавки

Колко струва върховният премиум от Mercedes-Benz

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Еманюел Макрон критикува съюзите с "опасни" политически сили

​Френският президент осъди социалисти и консерватори, които се обединяват с по-радикални партии на местно ниво

Безпрецедентна епидемия от менингит в Англия

Ситуацията еволюира бързо и може да се появят още случаи

Откриха череп и кости край хотел в Халкидики

По първоначална информация останките се намирали на мястото от години

Ужас, педофил се гаврил с деца на 4 и 7 г. в Благоевград

Той е осъден на 5 години затвор

„Кълна се в Корана, не съм ви враг“ – ирански командир към Мосад

Високопоставен ирански полицейски командир е молил еврейската държава „моля ви, елате да ни помогнете" да свали Ислямската република, според съдържанието на изтекъл телефонен разговор

Приеха удължителния закон за бюджета

Законът предвижда действието на т. нар. удължителен бюджет да продължи до приемането на редовен

Кой е Джо Кент – мъжът, подал оставка като началник на отдела за борба с тероризма в администрацията на Тръмп

Той е най-високопоставеният служител, напуснал администрацията заради решението на президента Доналд Тръмп да започне война с Иран

Рецептата за 100 години живот на Дик Ван Дайк: Забравете гнева, ако искате да оцелеете

Легендарният актьор Дик Ван Дайк отпразнува своя 100-тен рожден ден. Звездата от „Мери Попинз" и „Чити Чити Бенг Бенг" отдава забележителното си дълголетие на една проста житейска философия: позитивна нагласа и пълно отказване от гнева

Ключово газово съоръжение в Иран гори, ударено от САЩ и Израел

На място са изпратени противопожарни екипи

Тайният код в косите на Кейт: Какво послание скри принцесата в сложната си прическа?

Принцесата очарова със стилно зелено палто на Alexander McQueen и сложна прическа с плитки, в която експертите видяха поклон към Ирландия. Визията е намигване на първия ѝ парад от 2012 г., доказвайки умението ѝ да преплита традиция и съвременен шик

Иран с твърда позиция: Няма да има отстъпление по ядрената програма

Абас Арагчи смята, че след като войната свърши, страните от Персийския залив трябва да разработят нов протокол за Ормузкия проток

Премиерни заглавия и филми на велики режисьори завладяват KINO NOVA тази пролет

Киноманите ще се насладят на ексклузивна селекция от хитови ленти

ЕС се опасява от паническо купуване на газ заради ниските резерви

Страни членки предупреждават за масова спекулация, докато блокът се готви за масови покупки на газ преди зимата.

Шест зодии са на ръба на чудото: Сред тях ли сте

Прогнозата за седмицата до 22 март предполага, че няколко зодиакални знака ги очаква нещо специално. Вселената подготвя неочаквани възможности в кариерата, любовта, финансите и важните житейски решения

Президентът Йотова: Очаквам по-цялостен пакет компенсации за високите цени на горивата

"Никой не пожелава войната да продължи, но трябва да сме готови за всякакви варианти, заяви държавният глава

Риана и A$AP Rocky с първа публична поява след стрелбата в дома им

Световноизвестната певица Риана и партньорът ѝ A$AP Rocky бяха забелязани заедно в Ню Йорк за първи път след ужасяващото нападение над резиденцията им в Калифорния миналата седмица. Двойката се появи под засилена охрана, докато властите разкриват нови смразяващи подробности за стрелбата

