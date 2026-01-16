Отиваме на избори - АПС върна третия мандат на Радев неизпълнен

Т очно в 10.00 ч. от парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС) пристигнаха на "Дондуков" 2, където президентът Румен Радев им възложи да посочат кандидат за министър-председател. Те обаче върнаха на президента третия мандат за съставяне на правителство, което означава, че отиваме на избори.

Решението беше обявено от председателя на ПГ на формацията Хайри Садъков.

"Нашата парламентарна група ме упълномощи да върна третия проучвателен мандат - неизпълнен, за да реализираме, честни, свободни, демократични избори", каза той.

Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

"Неслучайно избрах да връча третия мандат на вашата парламентарна група. АПС бе подложен на брутален натиск от своята рожба, и вероятно вие по-добре от другите осъзнавате пороците на днешния управленски модел. Много от вашите членове и симпатизанти бяха подложени на натиск, а и днес продължават да са подложени на въздействие, неприемливо за правовата държава. Връчвам ви този мандат като символ на националното единство, но и като символ на всеки опит на користни политици да насаждат етническо напрежение, за което няма никаква почва в България, и което обслужва техните теснопартийни, и най-вече лични интереси", посочи президентът Румен Радев при връчването на папката.

"Благодаря за жеста и оценката за нашата упорита съпротива срещу явлението "превзетата държава". От името на парламентарната група на АПС приемаме това ваше решение да връчите третия проучвателен мандат за съставяне на правителство като много отговорно за нас предизвикателство и, разбира се, като жест и оценка", заяви Хайри Садъков.

АПС с първа реакция за третия мандат

Той добави, че ПГ на АПС е чула гласа на протестиращите през декември.

"Ние първи надигнахме глас в България, пак от площадите, за да говорим за явлението, което се задава. И когато разбрахме, че тази оценка вече е национална, че обществото видя какво се случва, ние бяхме редом с тях на площадите и осъзнато, отговорно, нашата парламентарна група ме упълномощи да върна третия проучвателен мандат, неизпълнен, за да реализираме с всички общи усилия честни, свободни, прозрачни и демократични избори", каза Садъков

Как се стигна дотук и какво следва?

След като не бе постигнато съгласие за правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, следва да назначи служебно правителство и да насрочи нови избори в двумесечен срок.

В сряда президентът Румен Радев връчи втория мандат за съставяне на правителство на "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), които веднага го върнаха неизпълнен. Надежда Йорданова каза пред президента, че с решение на парламентарната група на нея ѝ е възложено формално да изпълни процедурата по приемане на мандата и връщането му веднага като неизпълнен. Решението на парламентарната група на ПП-ДБ да върне мандата като неизпълнен е мотивирано от това, че в 51-вото Народно събрание няма възможност да бъде формирано реформаторско мнозинство, което да разгради модела на завладяваната държава, каза още Йорданова.

"Големият въпрос е не кога ще бъдат изборите, а какви избори ще правим", каза президентът Румен Радев след връщането на мандата. С този отказ възможностите за съставяне на правителство в рамките на 51-вия парламент силно се стесняват, посочи държавният глава. Той допълни, че очаква от ръководителите на политически партии не да му казват кога да насрочи изборите, а да проявят политическа инициатива и отговорност, да се запознаят с решението на Конституционния съд от 13 март миналата година, което по думите на президента "описва само част от безобразията по време на последните парламентарни избори".

Как реагираха партиите на избора на президента Радев да връчи третия мандат на АПС

В началото на седмицата премиерът в оставка Росен Желязков получи в качеството си на кандидат за премиер от ГЕРБ-СДС и веднага върна неизпълнен първия проучвателен мандат за съставяне на кабинет. "Смятаме, че 29 март е добра дата за провеждането на изборите", заяви тогава Желязков и добави, че разбирането на ГЕРБ-СДС е изборите да бъдат колкото се може по-скоро.

В края на 2025 г. президентът проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка.