България

11-годишната Наталия остава в неизвестност - МВР засилва търсенето

Министърът на вътрешните работи заяви, че издирването продължава и че са привлечени допълнителни сили

София-Никол Николова София-Никол Николова

20 юли 2026, 11:08
11-годишната Наталия остава в неизвестност - МВР засилва търсенето
Източник: БТА
  • Издирването на 11-годишната Наталия Славова продължава с допълнително включени сили, като МВР заявява, че прави всичко необходимо за намирането ѝ.
  • Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев човекът, който е отвел детето, познава добре района и има опит в оцеляването при подобни условия.
  • Наталия е в неизвестност повече от 20 дни; по данни на близки до семейството тя е била отведена от 40-годишен мъж след заплахи към нея и семейството ѝ.

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Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че издирването на 11-годишната Наталия продължава с допълнително включени сили.

По думите му човекът, който е отвел детето, познава доста добре района, предава DarikNews.bg.

„Подробен доклад ще получа сега, защото днес ми е първият работен ден след завръщането ми. След това ще мога да го коментирам подробно.

Активно се е работило. Надявам се и вярвам, че ще имаме резултат. Знаете какви са проблемите там. Човекът, който е отвел детето, доста добре познава района. Това не е първи случай. Има опит в оцеляването при такива условия, обясни Демерджиев.

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„Правим всичко възможно и необходимо. Включихме допълнителни сили. Надявам се скоро да имаме пълна информация докъде са стигнали нашите усилия. Разбира се, ще ги засилим още повече, за да има успешен завършек“, заяви той.

Припомняме, че 11-годишната Наталия Славова Асенова от село Константиново се издирва от края на юни тази година. Повече от 20 дни е в неизвестност. По първоначална информация детето е придружавано от 40-годишния Асен Антонов Симеонов, а по думите на близки на семейството мъжът е нахлул в дома на момичето през нощта, заплашил я е, че ако не тръгне с него, ще нарани майка му. По думите им е възникнала физическа саморазправа, при която майката е получила счупване на ръката.

Редактор: София-Никол Николова
Източник: DarikNews.bg    
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