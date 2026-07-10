Адвокат Божидар Терзийски: Похитителят на Наталия може да получи 10 г. затвор

В новия епизод на Телеграфно подкастът гост е адвокат Божидар Терзийски, който говори по трите теми, които държат страната на нокти и възможните наказания. Това са: отвличането на 11-годишната Наталия от Асен Симеонов, Калашниците с катастрофата с четири жертви и Петрохан-Околчица.

Отвличането

„Адвокатите работят с факти, а не с предположения, а по трите случая фактите все още не са установени“, коментира адвокатът. По думите му при случая с похитеното дете, става дума за цяла палитра от престъпления, а не само за едно.

Най-тежкото е самото отвличане на малолетно дете. За него законодателят предвижда между 7 и 15 години лишаване от свобода. Ако се потвърди, че майката на детето е била вързана, това е отделно престъпление – противозаконно лишаване от свобода, за което наказанието стига до 5 години. Ако се потвърдят и телесните повреди при условията на домашно насилие, за тях се предвиждат до 4 години.

„Тук идва въпросът, който повечето хора си задават грешно. В България наказанията не се събират. Съдът налага наказание за всяко престъпление, след което определя едно общо, най-тежко“, обяснява юристът. По оценката на Терзийски, ако съдът се насочи към средата на предвидения размер за отвличането, най-вероятният резултат е около 10 години. Има и утежняващи обстоятелства. Издирваният е криминално проявен, а съдебното минало тежи при определянето на наказанието и би насочило съда към по-високия размер.

Адвокат Терзийски се съгласи с решението на МВР да оттегли доброволците и да ограничи публичността: колкото по-малко се говори, толкова по-голяма е вероятността човекът да бъде намерен.

„Калашниците“ и катастрофата с четирима загинали

За катастрофата с четирима загинали приложимата квалификация според юриста може да е особено тежък случай, за който след промените в Наказателния кодекс от миналото лято, се предвиждат от 15 до 20 години до доживотен затвор. Адвокатът обаче допусна, че не изключва съпричиняване, тъй като автобусът е предприел маневра, препречила пътя.

Източник: Телеграфно подкастът

За задържаните при последвалата акция, обвинени в рекет, принуда, сводничество и склоняване към проституция, той посочва диапазона за принуда е от 3 до 10 години затвор, а за квалифициран „рекет“ до 15 г.

Петрохан и Околчица: „Някой ги е покровителствал“

По третия случай Петрохан-Околчица Божидар Терзийски сподели част от свои разговори с местни жители относно Ивайло Калушев и останалите загинали. „Аз съм разговарял с много местни хора, които са имали контакт с тях. Те се вживявали на някакви местни шерифи, които са отцепвали район, не се е допускали други поради някаква причина“, казва той. По думите му „тези хора имат имоти на все стратегически места около границата-около турската, около сръбската граница, пък тези две граница са много апетитни за много неща“.

Ударът и полякът

Адвокат Божидар Терзийски разказва и за собствения си случай. През 2023 г. е ударен отзад от полски гражданин, който признава, че е заспал на волана. Терзийски е бил в колата със семейството си. Човекът в автомобила зад него остава дълго време в кома и днес е в инвалидна количка. Трета година делото не е приключило, защото съдът е освободил чуждия гражданин срещу парична гаранция и той е напуснал страната. Адвокатът твърди, че в експертизата по делото е записана друга кола, различна от тази, която го е ударила.

Източник: Телеграфно подкастът

Към това добавя и практика, която описва като мафия: докато е бил в интензивно отделение в „Пирогов“, при него са дошли адвокатски сътрудници с готови договори.

Какво иска да се промени

Финалът на разговора е за пътната безопасност. Предложението му е кратко и се събира в едно изречение: законът да признае изрично записите от видеорегистратори като доказателство. Тогава всеки гражданин с будна съвест би могъл да подаде сигнал, а полицията да санкционира. За сравнение сочи Гърция, където глобата за телефон зад волана е 350 евро и отнемане на книжката за месец, и където, отбелязва той, българските шофьори по правило слагат коланите си веднага след границата.