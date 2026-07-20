България

„Скромна почерпка“ вместо акт: Служители на НАП са задържани за подкуп

Очаква се Окръжната прокуратура в Бургас да поиска налагането на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража"

20 юли 2026, 09:08
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Арестуваха двама служители на НАП за подкуп в Черноморец

Арестуваха двама служители на НАП за подкуп в Черноморец
  • Двама служители на НАП са задържани и обвинени за получаване на подкуп след акция в Черноморец; прокуратурата в Бургас ще поиска постоянен арест.
  • Сигналът е подаден от собственик на минимаркет, който твърди, че инспекторите са намекнали за „почерпка“, за да ограничат установените нарушения при проверка.
  • Служителите са задържани след контролирана акция, при която са получили 300 евро, подготвени от търговеца след сигнал до полицията; единият е от НАП-Бургас, а другият е командирован от Пловдив.

Двама служители на Националната агенция за приходите бяха задържани и обвинени за получаване на подкуп след акция в Черноморец. По случая се очаква утре Окръжната прокуратура в Бургас да поиска налагането на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Сигналът е подаден в събота следобед от собственика на минимаркет в морския град. По думите му, по-рано същия ден двама инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол“ към НАП извършили проверка в търговския обект, при която установили няколко нарушения. Според търговеца служителите намекнали, че могат да съставят акт само за едно нарушение, ако бъдат „почерпени“.

Арестуваха двама служители на НАП за подкуп в Черноморец

Собственикът на магазина Ивайло Янчев разказа в ефира на NOVA, че след приключването на проверката бил поканен на разговор насаме. „Обясниха ми, че всичко може да се оправи срещу една скромна почерпка“, каза той.

По думите му конкретна сума не била поискана, затова подготвил три банкноти по 100 евро и подал сигнал в полицията в Созопол. След предварително съгласувани действия с органите на реда двамата служители получили парите, а само няколко минути по-късно били задържани при излизане от Черноморец в посока Бургас. Според Янчев при проверката инспекторите са неправилно маркирана касова бележка за 3,60 евро.

Съпругата му Татяна Янчева, която е с юридическо образование, заяви, че според нея повечето от посочените констатации не представляват съществени нарушения. „Реално има едно нарушение – разлика в касовата наличност. Санкцията за него е около 500 евро и щяхме да я обжалваме. Останалите констатации или вече са били коригирани, или не са довели до ощетяване на държавния бюджет“, обясни тя.

Арестуваха служители на НАП с подкуп

Семейството, което стопанисва магазина от 20 години, подчерта, че досега е преминавало през множество проверки от различни институции, но никога не им е бил искан подкуп.

По информация на разследващите единият от задържаните е служител на териториалната дирекция на НАП в Бургас, а другият е командирован от Пловдив за проверки по Южното Черноморие през летния сезон.

Източник: NOVA    
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