България

Докладваха близо 70 сигнала за издирваната Наталия

Момичето е видяно за последно на 30 юни, в района на село Константиново

Николай Киров Николай Киров

13 юли 2026, 19:08
Докладваха близо 70 сигнала за издирваната Наталия
Източник: NOVA

Д о 10 юли включително, чрез Единния европейски номер 112 са постъпили 69 сигнала за издирването на 11-годишната Наталия Асенова, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Варна. Информация се подава и директно в структурите на МВР.

Полицията е извършила проверка на сигнал за забелязан мъж на територията на село Величково, като е установено, че не става въпрос за издирвания Асен Симеонов, с когото момичето е видяно за последно на 30 юни, в района на село Константиново.

От полицията допълват, че издирвателните действия по установяване местонахождението на двамата продължават активно и без прекъсване. Постъпващата информация се анализира, а действията на ангажираните екипи се планират и провеждат съобразно обстановката.

Нови сигнали за Наталия след активирането на BG-Alert, издирването продължава

В операцията участват служители на различни структури на МВР, специализирани полицейски екипи и експерти. Действията се осъществяват в координация с други държавни институции и служби, както и със структури на местната власт, с използването на специализирана техника и технически средства.

При наличие на потвърдена информация за развитие по случая обществеността ще бъде своевременно информирана, допълват от дирекцията на полицията в града.

Припомняме, че на 3 юни бе активирана системата BG-Alert на територията на три области – Варна, Бургас и Шумен, заради издирването на изчезналото 11-годишното момиче. По-късно през деня от директорът на полицията във Варна старши комисар Цветан Пировски съобщи, че след активирането на системата BG-Alert и Amber Alert в полицията са постъпили общо 12 сигнала.

Седмица без следа: Разширяват издирването на 11-годишната Наталия

Миналия понеделник в издирването се включиха още сили, като се разшири издирването на 11-годишното момиче и в съседни области.

На 8 юли вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че няма данни 11-годишната Наталия и мъжът с нея да са напуснали страната.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Данаил Войков    
издирване Наталия Асенова изчезнало момиче
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