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Румен Радев: САЩ поискаха да разположат до 8 самолета-цистерни на летище „Безмер“

Външният министър заяви, че страната няма да приеме свят на сфери на влияние и промяна на граници със сила

Обновена преди 49 минути / 20 юли 2026, 09:36
Румен Радев: САЩ поискаха да разположат до 8 самолета-цистерни на летище „Безмер“
Годишна конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България   
Източник: БТА
  • Правителството потвърди, че ЕС и НАТО остават основният външнополитически ориентир на България, като страната отхвърля политиката на сфери на влияние и промяната на граници чрез сила.
  • Външният министър Велислава Петрова заяви, че кабинетът цели България да бъде предвидим партньор, който защитава националните си интереси, но споделя ценностите на съюзите, в които участва.
  • Премиерът Румен Радев призова за ясна визия, институционален консенсус и силна дипломация, за да може България ефективно да защитава позициите си в сложната международна обстановка.

 

На 17 юли получихме нота от американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета-цистерни на летище „Безмер“ за подкрепа на операциите на САЩ в района на Близкия изток, позовавайки се на споразумението, подписано през 2006 г. между България и САЩ за сътрудничество в сферата на отбраната. Това каза министър-председателят Румен Радев, цитиран от DarikNews.bg.

Той присъства на откриването на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България, чийто домакин е министърът на външните работи Велислава Петрова.

 

По силата на това споразумение летище „Безмер“ е съоръжение за съвместно използване. До момента, въпреки спешното искане, ние не сме дали разрешение. Защото съгласно българското законодателство такова решение трябва да се вземе от българския парламент. Днес, с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети-цистерни на летище „Безмер“. Ето това е част от важната дипломация и сериозната политика, която трябва да води България, за да отстоява своите национални интереси. Ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите на нашите съюзници и партньори, но винаги при всяко едно решение, трябва да вплитаме нашият национален интерес, обясни премиерът.

По думите му предишната власт тайно е допуснала военните машини на летището в София. Той припомни, че от февруари тази година машините са били позиционирани на летище "Васил Левски" в София в пълна тайна от обществото. Според него „правителството на Пеевски и Борисов" е допуснало базирането на американските военни самолети зад гърба на парламента и на гражданите.

„Тогавашното правителство каза „да”, преди да са го питали. Трябваше хората да разбират от снимки на пасажери на летището, че там има едни големи самолети и да се питат за какво са там”, заяви Радев.

Той обясни, че впоследствие служебният кабинет на Андрей Гюров е удължил престоя на машините до май. Когато обаче било поискано ново дългосрочно удължаване от настоящото правителство, то отказало. „Проблемът беше, че самолетите бяха базирани на гражданското летище, в непосредствена близост до столицата. По тази причина ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища – Безмер или Граф Игнатиево. Те отказаха, затова ние веднага скъсихме периода на разрешението до 30 юни”, обясни премиерът.

България, благодарение на усилията на своите дипломати, постигна важни национални цели - членството ни в НАТО, ЕС, Шенген, както и в Еврозоната. Аз имах своите съображения и тревоги за готовността на страната ни за приемане на еврото от началото на тази година, които, за съжаление, се оказах основателни в резултат на всичко, което се случва в момента покрай цените на храните и услугите. Но това са достижения на българската дипломация, които дават нови възможности, разкриват нов хоризонт пред България, каза още той по време на събитието.

Радев каза още, че през последните десетилетия е имало остро вклиняване на политически решения, когато говорим за назначения в дипломатическата служба. "Трябва да си кажем откровено, че много често хора без опит, без нужните качества и морал, само по политически причини, изместваха от важни позиции заслужено полагащи се позиции кариерни дипломати. Това се отрази и на наемането и привличането на млади хора в службата и на задържането на състава с високи професионални и морални качества. Ще работим по това направление.

 

Радев: Нашата външна политика трябва да се прави в София

Външният министър Велислава Петрова заяви, че правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейският съюз (ЕС) и НАТО представляват най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България, с ясното съзнание, че държава като България не може да приеме свят на сфери на влияние и преначертаване на границите чрез сила. 

Българският народ избра да даде на правителството еднозначен мандат, който да преодолее безвремието, да преустанови определяната отвън външна политика и да позиционира България като предвидим партньор – със собствени национални интереси, но споделящ ценностите и допринасящ към съюзите, в които участва, отбеляза министърът.

Според Петрова международните партньори вече са припознали в правителството събеседник с дълъг управленски хоризонт. Те знаят, че България може, че има капацитет и възможност да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност на нашия регион с останалата част от света, за защита на външните граници на ЕС, добави също тя.

По всичко личи, че нашето поколение няма да има лукса да живее в дадена стабилност, на ясно очертани монолитни лагери и на общ стремеж и интереси, посочи също министърът. По думите на Петрова светът е все по-нестабилен и турбулентен и многополюсен. Все по-често в международен план се прибягва под една или друга форма до правото на силата за сметка на дипломацията и общото развитие, отбеляза тя.

Министър Петрова акцентира върху ролята на дипломацията за постигането на конкретни резултати. По думите ѝ това е важно за постигането на повече инвестиции за страната ни, за конкурентното развитие и др.

Защитата на правата на историческата и съвременната диаспора и подобряването на консулските услуги ще бъдат ключов приоритет. Наш дълг е да създадем условия за това тези, които желаят да се върнат в родината, подчерта също Петрова.

Засилването на културната дипломация също ще е приоритет.

Външният министър благодари на всички за усилията за развитието на страната с работата си като дипломати.

Логичен е един от най-честите въпроси - имаме ли средства да провеждаме своя самостоятелна, суверенна и според международните закони независима политика. Отговорът е, разбира се, че имаме, заяви президентът Илияна Йотова по време конференцията.

Държавният глава подчерта, че имаме солидна Конституция, в която категорично са определени ценностите ни, разбирането за света и целите на страната ни.

Източник: БТА, Йоана Христова    
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