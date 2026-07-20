ГЕРБ-СДС ще подкрепи разполагането на американски самолети-цистерни на летище „Безмер"

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Г ЕРБ-СДС ще гласува „за" разполагането на американските самолети-цистерни на летище „Безмер", но позицията на мнозинството не е ясна. Това каза народният представител Георг Георгиев на брифинг пред медиите. Той коментира изказването на премиера Румен Радев, че правителството ще предложи на парламента да разреши пребиваването на американски самолети-цистерни на военното летище.

Румен Радев: САЩ поискаха да разположат 8 самолета цистерни на летище „Безмер“

Основанията за тяхното разполагане през февруари и сега са различни и в момента трябва да се поиска разрешение от Народното събрание, обясни той.