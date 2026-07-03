България

Четвърти ден без следа: Нови свидетели видели отвлечената Наталия и похитителя ѝ

Разследващите смятат, че мъжът има опит в укриването и е способен да оцелее продължително време без достъп до храна и вода

3 юли 2026, 08:31
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И здирването на 11-годишната Наталия продължава вече четвърти ден, като надежда на разследващите дават нови свидетелски сигнали от района на варненските села Юнак и Бързица. До късно през нощта полиция, жандармерия и десетки доброволци претърсваха местността след информация, че момичето и 40-годишният мъж, с когото е изчезнало, са били забелязани в близост до железопътна линия.

Сигналите са подадени във вторник вечерта от местни жители, които твърдят, че са видели двамата в нива край селата, разположени на около 30 километра от село Константиново, откъдето според разследването са тръгнали. Незабавно към района са насочени екипи на полицията и жандармерията, а в акцията са се включили и множество доброволци, сред които и кметът на Константиново, пише NOVA.

Последна информация за отвличането на 11-годишната Наталия - мъжът с нея носи нож

Районът, в който се провеждат издирвателните действия, е труднодостъпен и пресечен. През нощта са използвани дронове и термокамери, за да бъде обследвана местността. По информация на участници в акцията е направен опит теренът да бъде обграден, но към момента не е установена нова следа от момичето и издирвания мъж.

Според хора, запознати с разследването, 40-годишният Асен Симеонов е добре познат на органите на реда. В миналото той е бил обект на мащабна издирвателна операция, след като се е укривал в продължение на няколко дни. По време на предишното издирване е използвал изоставени и необитаеми къщи, където е следял развитието на акцията чрез радио и телевизия. Именно поради тази причина полицията избягва да съобщава подробности за посоката на разследването и предприетите действия.

Разследващите смятат, че мъжът има опит в укриването и е способен да оцелее продължително време без достъп до храна и вода, което допълнително усложнява операцията по издирването.

Междувременно майката на Наталия в ефира на „Здравей, България“ за първи път публично разказа своята версия за събитията в нощта на изчезването. По думите ѝ рано сутринта в понеделник бившият ѝ партньор нахлул в дома, докато семейството спяло. Жената твърди, че е била вързана и пребита, при което е получила счупване на ръката. Според думите ѝ мъжът е заплашил, че ще я убие, ако детето не тръгне с него. От страх Наталия напуснала дома заедно с него.

Близки на семейството твърдят, че след отвеждането си момичето е успяло два пъти да се свърже по телефона със свой роднина. По техни думи тя е питала единствено дали майка ѝ е жива и в безопасност.

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Нови въпроси поражда и информацията за издадена в миналото ограничителна заповед срещу мъжа. Според сестрата на Наталия такава е била наложена, но впоследствие е отпаднала. От организации, работещи с жертви на домашно насилие, коментират, че в подобни случаи показанията на пострадалия често могат да бъдат достатъчно основание за налагане и поддържане на защитни мерки.

Към момента няма други достоверни сигнали за местонахождението на детето извън района на Юнак и Бързица. Именно там и днес продължават основните издирвателни действия. Според доброволците разстоянието от Константиново до мястото на предполагаемото им забелязване може да бъде изминато пеша за няколко дни, което съответства на времето, изминало от изчезването им.

Допълнително затруднение за издирването са създали проливните валежи през изминалата нощ. Въпреки това екипите остават на терен с надеждата, че последните свидетелски сигнали ще помогнат за откриването на момичето и безопасното му завръщане при семейството.

Източник: NOVA    
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