България

Времето в понеделник: Жега до 36°, но следобед идват силни бури и градушки

На много места в страната се очакват интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки, а с нахлуването на по-хладен въздух температурите ще започнат да се понижават

Василена Василева Василена Василева

20 юли 2026, 06:30
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Д нешният ден ще започне с предимно слънчево време. Още преди обяд над западната, а следобед и над източната половина от страната обаче ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки.

По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина – умерен. С него ще започне захлаждане.

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, за София – около 31°.

  • По Черноморието

ще бъде предимно слънчево. Около и следобед, главно над северното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа бриз. Максималните температури ще бъдат 28°-29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

  • В планините

денят ще започне с предимно слънчево време. Още преди обед над масивите от Западна, а следобед и от Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно около и следобед, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. На места явленията ще са интензивни. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 20°.

  • През следващите дни

въздушната маса ще е силно неустойчива – ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни във вторник вечерта, през нощта срещу сряда и в сряда. Има повишена вероятност на места да са значителни по количество, ще има и градушки. С умерен и силен северозападен, в Източна България временно север-североизточен вятър ще нахлуе сравнително студен въздух.

Редактор: Василена Василева
Източник: НИМХ    
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