България

Силна буря удари Ямболско, паднали дървета и прекъснат електропровод

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков призовава жителите на засегнатите населени места да бъдат изключително внимателни

Николай Киров Николай Киров

20 юли 2026, 20:53
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С илна гръмотевична буря, придружена от проливен дъжд, ураганен вятър и градушка остави без електрозахранване пет села в Ямболско - Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Овчи кладенец. За авариите е уведомено електроразпределителното дружество. Очаква се екипи на ЕВН да започнат работа по отстраняването им, съобщиха от Областната администрация.

Най-сериозни са пораженията в община Тунджа. В село Кабиле силният вятър е повалил дървета и е причинил материални щети. Паднали дървета има и в село Зимница. В село Завой освен повалени дървета има и скъсан електрически кабел, като районът е обезопасен, а дружеството ЕВН е уведомено.

Ураганен вятър помете Меден кладенец

В община Стралджа бурята също е нанесла щети. В село Зимница паднали дървета на зеленчуковия пазар са повредили два леки автомобила. На място работи екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Стралджа, който разчиства терена и обезопасява района.

Към този момент в общините Елхово и Болярово няма данни за нанесени щети или възникнали проблеми, информират от областната управа.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков призовава жителите на засегнатите населени места да бъдат изключително внимателни и да не предприемат излишни пътувания до пълното нормализиране на обстановката. Той апелира гражданите да не се приближават до паднали дървета и скъсани електропроводници, а при забелязани опасности незабавно да подават сигнали на телефон 112 или до съответните общински власти.

Бури и градушки удариха в България

Георги Чалъков увери, че институциите са в постоянна координация, а екипите на аварийните служби и електроразпределителното дружество работят за възстановяване на електрозахранването и отстраняване на последствията от бурята. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Мира Безус    
гръмотевична буря Ямболско щети
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