Шишков представи договорите за „Хемус“, Видин - Ботевград и републиканската пътна мрежа

Министърът Иван Шишков съобщи, че са подписани около 30 договора за основни ремонти на пътища, като увери, че обществените поръчки ще бъдат довършени, за да не се забавят ремонтите.

Според него държавното дружество „Автомагистрали“ е сключило допълнителни договори с подизпълнители след спечелени поръчки за поддръжка на магистралите, което поражда въпроси и ще бъде проверявано.

Регионалният министър заяви, че ще има по-строг контрол върху пътното строителство, а за мантинелите ще бъде създадена експертна комисия, която да предложи решения за бъдещите обществени поръчки.

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Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков представи на пресконференция информация за подписаните договори за основни ремонти на автомагистрала „Хемус“, пътя Видин - Ботевград и поддръжката на републиканската пътна мрежа у нас.

По думите му в последните години все пак има една добра тенденция - че започват да се сключват договори за основни ремонти на пътища и да се правят проекти. Шишков посочи, че вече са подписани около 30 договора за основни ремонти на пътища. Той обаче подчерта, че това „не са нашите фирми, а фирмите на наследството“. Също така има наследени текущи процедури по обществени поръчки в различна фаза на изпълнение. По думите на регионалния министър, когато стартира обществена поръчка, единственият начин е тя да бъде завършена. Ако предприемат действия за прекратяване на договорите, това само би довело до забавяне на ремонтите, влошаване на пътищата и по-високи цени.

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Според Шишков хубава новина е, че в момента се правят процедури за обществени поръчки за ремонти и строежи на пътища. Той обеща оттук нататък да има много по-голям контрол.

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Министърът съобщи, че Държавното дружество „Автомагистрали“ е спечелило три поръчки за поддръжка на автомагистралите в България, като след сключването на договори с подизпълнители през 2024 г. скоро след това сключва допълнителни договори с допълнителни подизпълнители. По думите на Шишков това изглежда странно. Той отбеляза, че през годините е подавал множество сигнали до прокуратурата за нарушения в пътното строителство и очаква действия от нейна страна за установяване на разходването на авансовите плащания за ремонти и строежи.

По темата за мантинелите министър Шишков коментира, че има идея те да бъдат вкарани в бъдещите търгове за поддръжка на пътищата, като така ще се избегне възможността за монопол на фирмите. Според него въпросът какви да са разделенията на магистралите е експертен, а не политически. В тази връзка ще бъде сформирана комисия, която да анализира действащата нормативна уредба и различните варианти за мантинели.