България

Изблъскаха българин от влак, движещ се със 120 км/ч в Германия, съдът освободи нападателя

26-годишен българин, работещ като охранител в германските железници, оцеля по чудо, след като бе изблъскан от движещ се със 120 км/ч влак при конфликт с пиян пътник. Вълна от недоволство заля Германия, след като съдът пусна нападателя на свобода

20 юли 2026, 12:57
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У жасяващ инцидент разтърси Германия, след като 26-годишен българин – служител по сигурността на германските железници, падна от движещ се със 120 км/ч влак след брутално нападение от пътник без билет. 

Въпреки тежкото състояние на пострадалия сънародник и факта, че нападателят е криминално проявен, съдът в Карлсруе взе решение, което предизвика вълна от недоволство – пусна го на свобода.

Трагедията се разиграва на 17 юли край Етлинген, близо до Карлсруе, по време на рутинна проверка на билети в регионален влак.

Ето как се стига до ескалацията

Според разследването, цитирано от Welt, кондукторката открива 36-годишен мъж, който пътува без валиден билет. При опит да му бъде съставен акт, пътникът (за когото е установено, че е бил под въздействието на алкохол) започва да се държи изключително агресивно и да заплашва персонала.

На помощ незабавно се притекли двама служители от охраната на железниците, единият от които е 26-годишният българин.

Нападателят обаче отказва да се успокои и връхлита върху тях. Започва физическа разправа на пода на вагона. По време на боричкането мъжът нанася поредица от удари с крака, докато българинът не е изблъскан с голяма сила към една от външните врати на влака. Под натиска вратата неочаквано поддава и се отваря, а българинът пада директно върху релсите и чакъла при скорост от 120 км/ч.

Чудо е, че е жив: Състоянието на българина

Младият мъж е транспортиран по спешност в болница с множество тежки фрактури и травми по цялото тяло. Лекарите успяват да стабилизират състоянието му, но той остава под постоянно наблюдение. Вторият охранител също е пострадал с по-леки наранявания.

Скандалното решение на съда

Полицията арестува 36-годишния извършител на следващата гара. Оказва се, че мъжът вече има криминално досие и в момента на нападението е бил в изпитателен срок за предишни провинения.

Въпреки настояването на прокуратурата той да остане в ареста по обвинения за опасна телесна повреда и застрашаване на движението, съдийката от Районния съд в Карлсруе отказва да издаде заповед за задържане под стража. Според мотивите ѝ, липсвали достатъчно правни основания за постоянна мярка „задържане под стража“, поради което агресорът е бил пуснат на свобода до започване на делото.

Решението предизвика истинска буря от недоволство в Германия. Синдикатът на железопътните работници (EVG) излезе с остра позиция, осъждаща скандалното съдебно решение и настояваща за строги мерки срещу ескалиращото насилие над персонала във влаковете.

Източник: Welt    
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Изблъскаха българин от влак, движещ се със 120 км/ч в Германия, съдът освободи нападателя

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