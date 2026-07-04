България

Божанов: Полетите на Пеевски и Атанасова не са декларирани, това може да е престъпление

По повод разминаванията в твърденията за съвместни полети на Делян Пеевски и Десислава Атанасова, съпредседателят на „Да, България” Божидар Божанов заяви, че е по-склонен да се довери на предоставената от ГДБОП справка

4 юли 2026, 11:10
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П о повод разминаванията в твърденията за съвместни полети на Делян Пеевски и Десислава Атанасова, съпредседателят на „Да, България” Божидар Божанов заяви, че е по-склонен да се довери на предоставената от ГДБОП справка.

„По-склонен съм да вярвам на министър Демерджиев”, това коментира Божидар Божанов в предаването „Събуди се” по NOVA и допълни, че при министъра се намират всички регистри на МВР и партньорски служби, както и комуникацията с тях, като това е справка, която му е дадена от ГДБОП.

По отношение на Десислава Атанасова Божидар Божанов заяви, че трябва да се установи откъде идва разминаването в твърденията. „На министър Демерджиев данните са му дадени от ГДБОП, а на министър Дечев данните са му дадени от Гранична полиция”, коментира Божанов и посочи, че ГДБОП имат достъп до други масиви от данни и партньорски служби. Според него първо трябва да се види защо има разминаване в източниците, в кои регистри е гледано и дали е имало манипулация в някой от тях.

Божанов коментира, че „МВР трябва да установи тези детайли”, а хората отвън могат само да гадаят. Той допълни, че политически е съществен казусът, че конституционен съдия лети със санкциониран по „Магнитски”.

По думите му юридическата част също е важна и всички тези пътувания, които са на висока стойност, трябва да се декларират и от двамата. „Нито госпожа Атанасова, нито Пеевски са декларирали каквото и да било”, заяви съпредседателят на „Да, България”. Той посочи, че това е формално нарушение, което може да бъде оценено и като престъпление.

Попитан за думи на Делян Пеевски, Божанов заяви: „Ние като политически фигури, като публични личности, хора заемащи високи държавни длъжности, имаме много по-ниски гаранции за свободата на личния живот”. Той допълни, че този личен живот много често в тези случаи се преплита със злоупотреба с публични средства. „Сигналът, който подадохме от Демократична България, включва откъде той има пари да лети за там, защото декларациите му показват разминавания с източника на доходите”, коментира Божанов.

Той допълни, че Пеевски, отивайки в Дубай, може да е договарял или разпределял обществени поръчки между бизнесмени. По думите му в сигнала се казва кой е летял с него и кой е летял паралелно с други полети от български бизнесмени, които след това са печелили обществени поръчки.

Божидар Божанов заяви, че за конкретни поръчки няма доказателства, но има такива индикации и разкази. „Подадохме този сигнал към МВР, а не към прокуратурата, защото знаем, че прокуратурата ще го смачка”, коментира Божанов. Той допълни, че МВР трябва да установи дали е имало такова нещо на база на данните, до които има достъп.

Във връзка с Бюджет 2026 и критиките към него, Божанов посочи, че на този бюджет му липсват реформи. Той допълни, че оправданието, че управлението е само на два месеца и затова не може да предложи реформи, не е адекватно. „Ние ще предложим и реформи, които да намалят трайно разходите, а не просто да орежат сега някакви временни харчове”, обясни Божанов и уточни, че предложенията ще бъдат между първо и второ четене на закона.

Относно идеята на ГЕРБ да сезират Конституционния съд за прекомерния дефицит, той заяви, че темата не е обсъждана в партията. „Разбирам аргумента, че противоречи на Закона за публичните финанси, но Законът за публичните финанси е закон, той не е конституционен текст”, коментира Божанов и допълни, че конституционалисти трябва да преценят дали има основание в тази критика.

По повод предстоящите президентски избори и евентуалната кандидатура на Андрей Гюров, съпредседателят на „Да, България” заяви, че той самият трябва да обяви дали е взел такова решение. „Нашата оценка за Андрей Гюров като премиер, като политик, е силно позитивна”, коментира Божанов и уточни, че когато Гюров обяви решението си, тогава партията ще вземе своите решения. Той допълни, че организираните от служебния кабинет избори са били най-честните в страната.

Според него „Продължаваме Промяната” също биха застанали зад кандидатурата на Андрей Гюров, но не смята, че стои въпросът ГЕРБ да го подкрепи. „Хората си спомнят все още защо изобщо се наложи Андрей Гюров да стане премиер и да провежда честни избори – защото държавата беше завладяна с участието, освен на Пеевски, и на ГЕРБ на Борисов”, заключи Божидар Божанов.

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Източник: Nova.bg    
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