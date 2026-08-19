България

Инцидент в детска градина в Бургас: 4-годишно дете влезе в болница

В този момент медицинското лице на градината обслужвало училище „Васил Левски“, тъй като щатът се дели между двете учебни заведения

Надежда Неменски Надежда Неменски

19 август 2026, 09:02
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М омиченце на 4 години пострада сериозно, докато играе пред погледа на възпитатели в двора на филиала на детска градина „Синчец“ в бургаския квартал „Горно Езерово“. На място нямало медицински специалист, който да окаже първа помощ.

„Детето е в болница с оток в главичката след голям кръвоизлив от носа”, каза бабата на пострадалото момиченце Пепа Петрова в ефира на предаването „Здравей, България” по NOVA.

„Инцидентът се е случил в предиобедните часове. Децата са тичали, при което момиченцето пада и се удря. Не е имало бутане от друго дете. При падането удря главата си, след което се изправя, губи съзнание и пада втори път”, допълни Петрова.

На път от градината към болницата детето повръщало седем-осем пъти и постоянно се унасяло в сън. В момента е настанено за наблюдение в отделението по неврохирургия на Университетската многопрофилна болница. Направеният скенер показал оток в главата, но за щастие детето е контактно и няма счупвания.

„Веднага след удара възпитателите са уведомили майката, която работи като фармацевт и тя бързо е пристигнала на място. Учителките са промили раната с риванол и са спрели кръвта, а екип на Спешна помощ не е потърсен. Не е имало нужда да се звъни на 112”, заяви директорът на детска градина „Синчец” Стефка Желязкова

Тя потвърди, че в този момент медицинското лице на градината обслужвало училище „Васил Левски“, тъй като щатът се дели между двете учебни заведения – два дни в детската градина и три дни в училището. Според нея колегите ѝ са реагирали абсолютно адекватно на ситуацията.

Липсата на постоянен медицински специалист в градината е казус, за който родителите многократно са сигнализирали. Те са провеждали срещи с директорката и са молили да бъде осигурено такова лице. Наесен в градината ще бъдат приети още 40 деца, разпределени в две групи, а медик продължава да липсва.

„Имаме подадено искане към общината за осигуряване на медицинско лице, което да е постоянно в детската градина”, посочи Желязкова, но подчерта, че няма конкретен срок за назначаването му. 

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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